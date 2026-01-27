Количество "перелимитных" сим-карт на абонента сократилось в 11 раз

27 января. FINMARKET.RU - За неполных три месяца с момента действия ограничений на выдачу сим-карт на абонента в 11 раз сократилось количество "перелимитных" сим-карт. Речь идет о тех сим-картах, которые оформлены на абонентов сверх лимита в 20 шт. Если на 1 ноября 2025 г. на руках у абонентов в России было 3,6 млн "перелимитных" сим-карт, то к середине января 2026 г. их число сократилось до 319 104 шт, сообщил " Ведомостям " представитель Роскомнадзора (РКН).

Как считает директор по развитию и эксплуатации услуг связи "Телеком биржи" Анастасия Биджелова, сокращение "перелимитных" сим-карт "это существенный результат, показывающий жесткое исполнение нового закона". "Такая динамика напрямую бьет по организаторам мошеннических схем и спам-рассылок, которые массово использовали такие, и очищает базы операторов", - подчеркивает эксперт.

Даже если сим-карты регистрируются на одного члена семьи, а пользуется вся семья, то 20 сим-карт более чем достаточно для использования на нескольких устройствах, в том числе гаджетах для умного дома, считает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.