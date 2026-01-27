Банки просят оставить срок действия платежных карт без ограничений

.
27 января 2026 года 09:23
27 января. FINMARKET.RU - Российские банки не хотят, чтобы Центробанк определял сроки действия платежных карт, поскольку их замена требует расходов. Менять карты, особенно пластиковые, каждые несколько лет нужно для защиты от мошенников, но банкиры попросили Госдуму и правительство не давать регулятору таких полномочий. Право ЦБ ограничивать срок действия карт обсуждается в рамках работы над новым пакетом законопроектов против мошенничества "Антифрод 2.0", пишет "Российская газета". Пожелания банков сформулировал и направил депутатам и министру цифрового развития Максуту Шадаеву Национальный совет финансового рынка (НСФР). "По мнению финансовых организаций, предоставление такого права Совету директоров Банка России является прямым вмешательством в гражданско-правовые отношения банка с клиентом, поскольку срок действия платежных карт устанавливается договором между банком и клиентом. И в порядок ведения банками предпринимательской деятельности, поскольку сроки действия платежных карт, возможность их выпуска и перевыпуска зависят в том числе от ряда экономических факторов", - сказано в заключении НСФР на проект федерального закона №1110676-8 ("Антифрод 2.0"). Расходы конкретного банка на замену пластиковых карт зависят от наличия заготовок карт, их текущей стоимости, чипов у производителей, а также того, облагаются ли операции по выпуску и обслуживанию платежной карты НДС. Плюс издержки на обслуживание клиентов в офисе банка. Со своей стороны, в Центробанке от дополнительных полномочий отказываться не собираются. Во время ковида регулятор продлил срок действия карт, чтобы россияне могли не ходить в офисы банков и не подвергать себя риску заражения. Однако это была временная мера, нужда в которой отпала вместе с окончанием пандемии. Теперь снова нужно заменять карты после истечения их срока действия, чтобы у мошенников было меньше шансов завладеть актуальными данными действующей карты и воспользоваться этой информацией в преступных целях. В обращении сейчас находится около 500 млн банковских карт, и порядка 100 млн из них были выпущены до 2022 года международными платежными системами. В России эти системы формально больше не работают из-за санкций, а банки предлагают клиентам в основном карты национальной платежной системы "Мир". Как отмечает доцент Финансового университета Петр Щербаченко, замена карты является одним из элементов защиты от мошенничества, поэтому отказ от него повышает риски. С другой стороны, отмечает эксперт, перевыпуск карты - это объективно затратная операция, что объясняет возражения со стороны банков. Заменять карты с истекшим сроком не хочется ни банкам, ни их клиентам, но безопасность важнее. Щербаченко не исключил, что к дискуссии между банками и ЦБ подключится Минфин, который в итоге согласует налоговые льготы на перевыпуск банковских карт. Альтернативным финалом может стать и снижение доли карт в платежах при одновременном росте доли альтернативных инструментов, включая платежи по QR-коду или биометрии.
