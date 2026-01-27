Банки просят оставить срок действия платежных карт без ограничений

27 января. FINMARKET.RU - Российскиене хотят, чтобы Центробанк определялдействия платежных карт, поскольку их замена требует расходов. Менять карты, особенно пластиковые, каждые несколько лет нужно для защиты от мошенников, но банкиры попросили Госдуму и правительство не давать регулятору таких полномочий.

Право ЦБ ограничивать срок действия карт обсуждается в рамках работы над новым пакетом законопроектов против мошенничества "Антифрод 2.0", пишет "Российская газета" . Пожелания банков сформулировал и направил депутатам и министру цифрового развития Максуту Шадаеву Национальный совет финансового рынка (НСФР).

"По мнению финансовых организаций, предоставление такого права Совету директоров Банка России является прямым вмешательством в гражданско-правовые отношения банка с клиентом, поскольку срок действия платежных карт устанавливается договором между банком и клиентом. И в порядок ведения банками предпринимательской деятельности, поскольку сроки действия платежных карт, возможность их выпуска и перевыпуска зависят в том числе от ряда экономических факторов", - сказано в заключении НСФР на проект федерального закона №1110676-8 ("Антифрод 2.0").

Расходы конкретного банка на замену пластиковых карт зависят от наличия заготовок карт, их текущей стоимости, чипов у производителей, а также того, облагаются ли операции по выпуску и обслуживанию платежной карты НДС. Плюс издержки на обслуживание клиентов в офисе банка.

Со своей стороны, в Центробанке от дополнительных полномочий отказываться не собираются. Во время ковида регулятор продлил срок действия карт, чтобы россияне могли не ходить в офисы банков и не подвергать себя риску заражения. Однако это была временная мера, нужда в которой отпала вместе с окончанием пандемии. Теперь снова нужно заменять карты после истечения их срока действия, чтобы у мошенников было меньше шансов завладеть актуальными данными действующей карты и воспользоваться этой информацией в преступных целях.

В обращении сейчас находится около 500 млн банковских карт, и порядка 100 млн из них были выпущены до 2022 года международными платежными системами. В России эти системы формально больше не работают из-за санкций, а банки предлагают клиентам в основном карты национальной платежной системы "Мир".

Как отмечает доцент Финансового университета Петр Щербаченко, замена карты является одним из элементов защиты от мошенничества, поэтому отказ от него повышает риски. С другой стороны, отмечает эксперт, перевыпуск карты - это объективно затратная операция, что объясняет возражения со стороны банков. Заменять карты с истекшим сроком не хочется ни банкам, ни их клиентам, но безопасность важнее.

Щербаченко не исключил, что к дискуссии между банками и ЦБ подключится Минфин, который в итоге согласует налоговые льготы на перевыпуск банковских карт. Альтернативным финалом может стать и снижение доли карт в платежах при одновременном росте доли альтернативных инструментов, включая платежи по QR-коду или биометрии.