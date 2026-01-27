.
27 января 2026 года 08:55
Счетная палата выявила проблемы при завершении федеральных долгостроев
Михаил Терещенко/ТАСС
27 января. FINMARKET.RU - Счетная палата РФ сочла деятельность публично-правовой компании (ППК) "Единый заказчик в сфере строительства" (завершает ставшие проблемными объекты) "недостаточно эффективной", пишет "Коммерсант". Оценка СП связана, в частности, с тем, что из запланированных к вводу в эксплуатацию в 2021-2024 гг. 61 объекта в срок было сдано меньше половины - 26. Срывы сроков, по мнению госаудиторов, стали следствием низких темпов выполнения работ подрядчиками, недостаточного контроля со стороны "Единого заказчика", а также существенных изменений утвержденной проектно-сметной документации уже в процессе строительства переданных объектов. В "Едином заказчике", комментируя претензии, заверили, что готовы совершенствовать свою работу, но отметили, что передаваемые объекты зачастую действительно требуют перепроектирования и актуализации документации по ним. Сейчас в портфеле "Единого заказчика" 5,5 тыс. объектов.
