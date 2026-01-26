.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Венгерская MOL покупает у "Газпром нефти" 56% акций сербской NIS за 0,9-1 млрд евро, сообщил президент Сербии
26 января 2026 года 09:41
Продажи товаров для детей снизились за год на 8%
|0
Александра Мудрац/ТАСС
26 января. FINMARKET.RU - В 2025 году продажи товаров для детей снизились на 8% год к году, подсчитали по запросу "Коммерсанта" аналитики "Платформы ОФД" (оператор фискальных данных). Падение коснулось большей части товаров этой категории. Так, за год продажи товаров для творчества сократились на 13% год к году, игрушек - на 5%, отмечают в "Платформе ОФД". По данным сервиса моментальных платежей T-Pay, во второй половине 2025 г. снизился и спрос на детское питание - на 12% год к году. При этом цены на эту категорию товаров продолжают расти. Во второй половине 2025 г. детское питание подорожало в среднем на 44% год к году, до 241 руб., коляски - на 28%, до 21,8 тыс. руб., игрушки - на 17%, до 741 руб., добавляют в T-Pay. В то же время, по оценке Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), в целом оборот рынка (без учета сегмента детского питания) в денежном выражении по итогам 2025 года увеличится на 15% год к году, до 2,1 трлн руб. Снижение продаж отдельных товаров для детей коснулось в основном одежды и обуви, отмечают в ассоциации. Эта категория составляет значительную часть от оборота рынка детских товаров, уточняет президент АИДТ Антонина Цицулина.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.