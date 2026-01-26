Выросла просрочка по потребительским кредитам

26 января. FINMARKET.RU - Доля проблемных необеспеченных потребительских кредитов превысила 13%, рассказали "Российской газете" участники финансового рынка.

В ближайшие месяцы доля проблемной задолженности продолжит расти, поскольку старые2023-2024 годов и первой половины 2025 года продолжат вызревать, прогнозирует директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. "Большую часть 2024 года макропруденциальные меры были заметно мягче, а в начале 2025 года рынок ожидал скорого снижения ставок. Эти факторы способствовали существенным объемам выдач рискованных кредитов. Дальнейшая динамика просроченной задолженности во многом будет зависеть от экономической конъюнктуры", - считает эксперт.

Банк России неоднократно отмечал, что банки активно наращивали портфель, в том числе за счет новых заемщиков без кредитной истории, риски по которым сложно оценить. А многие заемщики тогда, как объясняют эксперты, не рассчитали свои возможности.

Это послужило и одной из причин введения и ужесточения макропруденциальных лимитов, которые ограничивают выдачу кредитов наиболее закредитованным заемщикам.

По данным Банка России, в 4-м квартале 2023 года доля выдач потребкредитов с повышенным риском (с показателем долговой нагрузки 50+, то есть при котором заемщик тратит более половины своего дохода на выплату долга) составляла 40%, в 4-м квартале 2024 года она снизилась до 27%, а в 3-м квартале 2025 года - уже до 19%.