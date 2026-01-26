Количество опубликованных утечек данных сократилось

26 января. FINMARKET.RU - Количество утечек данных российских компаний, попавших в открытый доступ, и их объемы продолжают снижаться. Они все чаще публикуются лишь в закрытых Telegram-каналах. За 2025 г. в ограниченный и открытый доступ, включая форумы в даркнете и Telegram-каналы, попала всего 61, в них содержалось 36,5 млн уникальных телефонных номеров и 28,7 млн уникальных e-mail, рассказал "Ведомостям" основатель сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI Ашот Оганесян.

По сравнению с 2024 годом число опубликованных утечек снизилось почти в 7 раз, а их объем - в 10 раз. Такое падение "является четким признаком того, что полуоткрытый черный рынок утечек данных доживает последние дни", говорит Оганесян. Но причина этого не в снижении числа утечек, а в деятельности ботов-пробивщиков в Telegram, владельцы которых скупают любыена условиях эксклюзива, так что те не появляются на открытом рынке, поясняет он.

Роскомнадзор (РКН) также фиксирует снижение как количества скомпрометированных в сети баз данных, так и их объема год к году. В 2025 г. регулятор обнаружил 118 случаев компрометации баз персональных данных, содержащих более 52 млн записей, тогда как в 2024 г. было выявлено 135 баз данных, содержащих более 710 млн записей, рассказал изданию представитель РКН.

С 1 января по 16 декабря 2025 г. аналитики департамента киберразведки F6 выявили в тематических Telegram-каналах и на андеграундных форумах 225 ранее не опубликованных похищенных баз данных российских компаний, что вполовину меньше, чем в 2024 г. (455 баз). Суммарно за указанный период утекшие базы данных российских компаний содержали более 767 млн строк со сведениями о пользователях (в 2024 г. – 457 млн строк).