26 января 2026 года 08:19
Нефтяники хотят получать больше денег по демпферу
Егор Алеев/ТАСС
26 января. FINMARKET.RU - Нефтяники хотят получать больше денег по демпферу. "ЛУКОЙЛ" направил в Минэнерго свои предложения по изменению формулы расчета демпфера, чтобы увеличить по нему выплаты (копия письма есть в распоряжении "Известий"). Нефтяники обеспокоены ростом дисконта на российскую Urals к Brent, что, по их мнению, привело «к переходу демпферных выплат в отрицательную зону». "В условиях усиления санкционного давления вновь наблюдается резкий рост дифференциала Brent к Urals до $20 за баррель, что приводит к сокращению демпфера и снижению эффективности производства и поставок топлива на внутренний рынок", — говорится в письме нефтяной компании в ведомство. Поэтому в "ЛУКОЙЛе" предложили на законодательном уровне установить предельные ограничения по разнице в ценах на сырье при определении коэффициента для расчета демпфера в размере $10–15 за баррель, которых в настоящее время не существует. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича, «позиция отрасли о необходимости очередной корректировки демпфера, отраженная в протоколе декабрьского заседания федерального штаба у вице-премьера Александра Новака, сформирована под давлением внешней конъюнктуры». Источник «Известий» в отрасли рассказал, что Александр Новак дал поручения Минфину, Минэкономразвития и Минэнерго проработать этот вопрос и представить в правительство согласованные предложения о целесообразности такой корректировки. В Минфине уже заявили, что пока не видят необходимости в корректировке параметров демпфера. Эксперты при этом отмечают, что для устойчивой стабилизации топливного рынка требуется возвращение экспортных пошлин на нефтепродукты и формирование рыночных механизмов ценообразования не только на бирже, но и в рознице По данным Минфина, по итогам 2025 года демпферные выплаты нефтяникам составили 881,8 млрд рублей против 1,815 трлн по итогам 2024-го. При этом если за октябрь они получили 64,7 млрд рублей, то за ноябрь — 57,8 млрд.
Опубликовано Финмаркет
