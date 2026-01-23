Искусственный интеллект не приведет к сокращениям, но потребует переобучения сотрудников

23 января. FINMARKET.RU - Искусственный интеллект (ИИ) не несет риска резкого роста увольнений и отказа от людей на текущих позициях, при этом он трансформирует рынок труда и создаст необходимость переобучать кадры, полагают опрошенные "Ведомостями" эксперты. Крупнейшие работодатели также говорят о своей неготовности оптимизировать штат за счет внедрения новых технологий. В долгосрочной перспективе развитиепозволит нарастить темпы роста экономики, полагают аналитики.

Как полагает доцент базовой кафедры ТПП"Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Плеханова Фарида Мирзабалаева, в ближайшие годы не стоит ожидать существенных увольнений в России под влиянием внедрения ИИ. Речь не идет о сокращении, технология поможет на 80% решить проблему дефицита кадров в России за счет перераспределения сотрудников, а не их увольнения, согласен начальник отдела изучения и развития ИИ в сфере госуправления Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Института ВШГУ РАНХиГС Петр Отоцкий.

Он считает, что за счет внутреннего перераспределения сотрудников в организациях ИИ поможет на 80% решить проблему дефицита кадров в России. По его словам, внедрение ИИ полностью закроет потребность в кадрах в торговле, IT, финансах, науке, образовании и культуре.

Снижение спроса на труд произойдет в ряде операционных действий, таких как обработка информации или приведение ее к шаблонному виду, поддержание простой коммуникации, суммирование многочисленных источников, наполнение баз данных, создание служебных и даже публичных текстов и документов, а также кода, указывает старший директор суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Он полагает, что в этих сферах темп найма и рост заработных плат существенно замедлятся.

Развитие генеративного ИИ может дополнительно принести экономике России 2,5% ВВП, отмечает Отоцкий со ссылкой на прогнозы РАНХиГС. По оценке Мирзабалаевой, вклад ИИ в ВВП пока незначителен и составлял в 2024 г. порядка 0,07-0,15%. Она указывает, что в 2025 г. вклад в денежном эквиваленте составил 0,5-1 трлн руб. К 2035 г. Мирзабалаева ожидает вклада в рост до 2% ВВП, или 46,5 трлн руб.

Основной прирост ИИ обеспечит в обрабатывающей промышленности, строительстве и транспорте, считает Мирзабалаева. Она поясняет, что в обработке вырастет контроль качества и эффективность логистики, в строительстве улучшатся мониторинг объектов, оптими-зация ресурсов и сократятся сроки и затраты. В сфере транспорта ИИ позволит развивать беспилотные системы и прогнозировать пробки.