Более 30 млрд руб. сможет получить бизнес под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП в 1-м квартале 2026 г.
23 января 2026 года 09:25
Роботам при обзвонах запретят маскироваться под живую речь
IMAGO/ТАСС
23 января. FINMARKET.RU - В Госдуму внесен законопроект, согласно которому абонент должен четко различать, кто ему звонит, робот или человек. Такую инициативу подготовила группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по контролю Дмитрием Гусевым. О внесении документа в Госудуму "Российской газете" сообщили в пресс-службе депутата. Законопроект направлен на защиту граждан от введения в заблуждение при массовых и автоматических телефонных звонках с использованием синтезированных голосов. Гусев сообщил, что законопроект призван закрыть правовой пробел в регулировании автоматизированных телефонных систем, которые сегодня могут имитировать живую человеческую речь. Предлагается внести изменения в статью 44.1-1 Федерального закона "О связи" и установить прямое требование: при массовых и автоматических телефонных вызовах звуковое сопровождение должно быть явно отличимо от голоса человека и не создавать впечатление общения с живым собеседником. Для этого автоматизированные системы обязаны использовать четкие акустические маркеры синтезированного происхождения - роботизированную монотонность, искусственные интонации и отсутствие естественных эмоциональных характеристик голоса. В пояснительной записке подчеркивается, что в последние годы синтезированная речь стала одним из ключевых инструментов телефонного мошенничества. Отсутствие специальных требований к акустическим характеристикам таких звонков позволяет злоумышленникам вводить граждан в заблуждение относительно источника вызова и личности собеседника. Федеральный закон в случае принятия вступит в силу со дня его официального опубликования. Авторы инициативы отмечают, что законопроект дополняет уже действующую систему регулирования массовых вызовов и направлен на снижение рисков мошенничества, повышение прозрачности телефонных коммуникаций и защиту прав граждан, не создавая при этом избыточных требований для добросовестных операторов связи.
Опубликовано Финмаркет
Ключевые слова: РФ, обзвоны, роботы, законопроект
