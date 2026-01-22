Рынок ноутбуков в РФ упал в 2025 году на 15-30%

22 января. FINMARKET.RU -ноутбуков в России в 2025 г. сократились на 15-30%. За прошлый год в России было продано около 2,9 млн ноутбуков на 169-183 млрд руб. В 2024 г. в России приобрели около 3,9 млн устройств при совокупной выручке 212-242 млрд руб. Это следует из статистики, предоставленной "Ведомостям" производителем электроники Fplus, сетью "М.видео" и розничным аудитором ICMR ("ГФК-Русь").

Самым продаваемым брендом ноутбуков, как и год назад, стал тайваньский Asus, подчеркнул представитель Fplus. Он занял пятую часть всего рынка в денежном выражении, добавил он. У китайской Huawei - 11% рынка, у американской Apple - 10%, у китайской Honor - 9%, доля тайваньской MSI в суммарных продажах - 7%.

По данным аналитического центра "Чек индекс" компании "Платформа ОФД", средний чек нав 2025 г. составил 58 105 руб. и это на 8% ниже уровня предыдущего года, сообщил генеральный директор компании Дмитрий Батюшенков. Число покупок ниже на 15% при спаде продаж в денежном выражении на 23%, добавил он.

Снижение продаж в сегменте объясняется общей стагнацией рынка электроники в России, говорит представитель Fplus. Кроме того, часть рынка находится в серой зоне из-за неофициального ввоза и такие продажи не отслеживаются, что сказывается на общей статистике, подчеркнул он. Показатели значительного снижения могут быть связаны с увеличением доли серого импорта и сокрытием информации о поставках, соглашается аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Низкие показатели рынка могут быть связаны как с перетоком продаж на маркетплейсы, так и с увеличением доли китайских брендов низкого и среднего ценовых сегментов, добавил генеральный директор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров.