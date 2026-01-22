Выдача кредитных карт за год снизилась более чем на 40%

22 января. FINMARKET.RU - В декабре 2025 года кредитных карт было выдано на 5% больше, чем в ноябре. Однако в целом по итогам 2025 года выдача карт сократилась на 43% в количественном и на 41% в денежном выражении, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

Эксперты видят причины в высокой ключевой ставке, жестком регулировании и росте привлекательности таких альтернативных продуктов, какрассрочки и дебетовые карты с овердрафтом. В 2026 году существенного роста сегмента участники рынка не ждут, пишет "Коммерсант"

К причинам охлаждения сегмента кредитных карт в 2025 году директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин относит продолжение действия жесткого макропруденциального регулирования. Кроме того, на сегменте кредитных карт до сих пор сказывается повышение ключевой ставки во втором полугодии 2024 года. "В этот периодкорректировали риск-политики, снижая динамику выдач в высокорисковом сегменте", - указывает руководитель департамента развития трансакционных продуктов Альфа-банка Игорь Ковалев. Сказалась на сегменте и конкуренция с альтернативными продуктами банков, такими как карты рассрочки и дебетовые карты с овердрафтом. "У них сроки по беспроцентному периоду выше, лимиты могут достигать 2 млн руб., при этом есть большой кешбэк в зависимости от категорий покупок, - поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.