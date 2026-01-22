Оборот наличных вырастет за 5 лет как минимум на 22%

22 января. FINMARKET.RU - Объем наличных в обращении в России вырастет как минимум на 22%, а в худшем сценарии — на 35% в ближайшие пять лет. Это следует из оценок, с которыми ознакомились "Известия"

ЦБ ожидает роста объема наличных в обращении. На начало этого года он составил 19,7 трлн. В базовом сценарии регулятор прогнозирует увеличение показателя на 22%, до 24 трлн рублей. В рисковом варианте ожидается еще более заметный рост — на 35%, до 26,6 трлн, следует из документа "Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026–2030 годы".

Доля наличных платежей перестанет активно снижаться и в ближайшие годы стабилизируется около 10%, ожидают в Банке России. Для сравнения: с 2021 по 2025 год она упала с 25,7 до 12,2%. Это значит, что прежний тренд на переход к безналичным расчетам резко замедлится.

по-прежнему остаются востребованными у населения, что подтверждают и опросы, и банковская статистика. По данным пресс-службы Альфа-банка, около 45% россиян до сих пор используют их при оплате покупок. Статистика "Русского Стандарта" показывает, что банкоматы чаще применяются для пополнения счетов, однако по суммам операций картина иная: с января по сентябрь 2025 года 55% общего объема операций пришлось на снятие наличных. Это говорит о том, что россияне стали чаще держать деньги "на руках".

Рост наличных уже оказывает влияние на финансовую систему. В 2025 году увеличение объема банкнот в обращении привело к оттоку ликвидности из банков примерно на 1 трлн рублей, следует из данных ЦБ. Это превышает показатели прошлых лет.

С начала 2021 года объем наличных вырос на 46,4% и к 2026 году достиг 19,7 трлн рублей. В периоды повышенной неопределенности спрос на кеш резко возрастал, особенно в 2022-м, когда в пиковые дни Банк России выпускал столько банкнот, сколько обычно не выпускает за целый год.