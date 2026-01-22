.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Финансовый эффект от внедрения процессной аналитики в Сбербанке в 2025 году составил 5,2 млрд рублей
22 января 2026 года 08:17
Минтруд видит высокую потребность в квалифицированных рабочих
|0
Михаил Метцель/ТАСС
22 января. FINMARKET.RU - Минтруд запустил несколько проектов, которые помогают абитуриентам выбрать профессию, гарантирующую востребованность, а студентам - найти работодателя еще во время учебы, сообщил в интервью "Российской газете" министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Наибольший объем потребности в кадрах - в обрабатывающей промышленности, социальной сфере, ИТ, науке и туризме. "Сегодня уже все знают про востребованность рабочих профессий и инженеров. Кроме того, внутренний туризм активно развивается, для работы в этой сфере нужно много подготовленных специалистов. Наука - речь идет прежде всего об исследованиях в отраслях технологического лидерства. Если говорить о социальной сфере, то с ростом продолжительности жизни потребуется все больше специалистов в сфере социального обслуживания, которые будут задействованы в системе долговременного ухода. Безусловно, будут востребованы медики, педагоги", - сообщил Котяков. Исходя из этого, Минтруд определяет кадровый потенциал - работников, которые могли бы эффективно закрывать потребность, в первую очередь это молодежь. По словам Котякова, Минтруд проанализировал показатели рынка труда и увидел, что на горизонте семи лет формируется некоторое перераспределение спроса на труд. На текущий день на рынке труда больше всего работников в возрастных группах 30-39 лет и 40-49 лет. И там потенциала для привлечения дополнительных трудовых ресурсов практически нет. Нужно делать ставку на молодежь, готовить кадры. Глава Минтруда рассказал, что программа индивидуального карьерного сопровождения была запущена год назад в 11 регионах, охватила более 500 тысяч ребят. К ней подключились 4,5 тысячи работодателей. В ближайшие 10-15 лет будут наиболее востребованными на рынке труда будут "все те же профессии, по которым мы видим высокую потребность в кадрах: квалифицированные рабочие, ИТ-специалисты, врачи, педагоги, инженеры, ученые", отметил Котяков. "Другое дело, что внутри одной профессии требования могут поменяться - какие-то рутинные функции можно будет делегировать цифре, но и этой цифре - искусственному интеллекту - тоже нужно поставить задачу", - резюмировал министр.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.