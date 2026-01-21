Коммерческий запуск сетей связи 5G состоится в 2026 году

21 января. FINMARKET.RU - Первые коммерческие сети связи пятого поколения (5G) должны появиться в России в 2026 году, сообщил " Ведомостям " представитель Минцифры. Ведомство рассматривает возможность расширения основного частотного диапазона для развития 5G до 4400-4990 МГц, уточнил он.

Ранее основным для запуска современного стандарта связи был утвержден диапазон 4800-4990 МГц.сетей 5G возможен только при наличии отечественного оборудования, обратил внимание генеральный директор "ТМТ консалтинга" Константин Анкилов. При запусках 5G в 2026 году речь, скорее всего, идет об импортном оборудовании, производство отечественного для полномасштабных коммерческих сетей так быстро не запустить, сказал он.

Если 5G в России в 2026 году запустится, то это будут выборочные сети, т. е. не будет идти речи о полноценном покрытии крупного города, согласен генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Учитывая, что 5G впытаются запустить позже других стран как минимум на семь лет, он в основном будет использоваться для коммерческих надобностей бизнеса, таких как промышленные сети 5G. Вероятнее всего, для массовых потребителей сети будут доступны в мегаполисах в период 2027-2028 годов, прогнозирует Кусков.