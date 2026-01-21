В Минэнерго допустили возврат к поставкам нефти и газа в Европу

21 января. FINMARKET.RU - В России допустили возвращение к коммерческим поставкам отечественных энергоресурсов по традиционным маршрутам в. В Минэнерго Известиям " заявили, что это возможно при снятии санкций и наличии заинтересованности со стороны европейских контрагентов. Такое заявление в энергетическом ведомстве сделали на фоне эскалации торгово-политических отношений между США и Европой, которая поставила под угрозу энергетическую безопасность стран ЕС.

"РФ не отказывалась от развития энергетического сотрудничества со странами Евросоюза и последовательно выступала за его сохранение на взаимовыгодной и рыночной основе. Существенное сокращение взаимодействия в сфере ТЭК, включаянефти и газа, произошло с 2022 года по инициативе европейской стороны в результате введения санкционных ограничений. При их снятии и при наличии заинтересованности со стороны европейских контрагентов возврат к коммерческим поставкам российских энергоресурсов по традиционным маршрутам возможен", — заявили в пресс-службе ведомства.

Там также отметили, что для возврата к досанкционным объемам поставок газа в ЕС потребуется восстановление работоспособности соответствующей экспортной инфраструктуры, включая газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», поврежденные в результате диверсий.

Впрочем, по словам заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича, сегодня говорить о восстановлении масштабного энергетического сотрудничества между Евросоюзом и РФ явно преждевременно. С другой стороны, как считает эксперт, осторожные заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о России как о европейской стране, с которой ЕС достигнет баланса в отношениях, — логичное возвращение к многовековому опыту развития Европейского континента, основанному на концепции оси «Россия – Германия».

"Надеюсь, что со временем прагматичный расчет возобладает, ведь приобретение нефти и газа за океаном, импорт нефтепродуктов из Индии и др. — экономическая слепота и эволюционный тупик для Европейского союза. Это понимают не только промышленники, инвесторы, но и политики, несмотря на яркие спекулятивные заявления о полном разрыве отношений с восточным соседом", — отметил депутат.

Однако, по словам Юрия Станкевича, «в случае смены нынешней геополитической парадигмы России придется взвесить множество «за» и «против» при оценке перспектив экономического сотрудничества с ЕС, чтобы избежать рисков, реализация которых вновь поставит под угрозу национальные интересы».