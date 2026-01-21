.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
21 января 2026 года 08:41
Хакеры отрабатывают атаки на банковские ИИ-системы
|0
IMAGO/ТАСС
21 января. FINMARKET.RU - В 2026 году атаки на ИИ-системы могут составить 5-10% от всех целевых атак на банки, пишет "Коммерсантъ". Под угрозой как кредитные организации, которые сами разрабатывают подобные решения, так и те, кто пользуется услугами сторонних поставщиков. Последствия от атак на ИИ-системы - утечки чувствительных данных, репутационный и финансовый ущерб для компаний, нарушение операционной деятельности. В настоящее время защита от подобных атак строится на адаптации классических подходов кибербезопасности под специфику ИИ. Это означает, например, включение элементов машинного обучения в процессы разработки, строгую изоляцию данных и моделей, непрерывный мониторинг "дрейфа" моделей и аномалий в их работе, а также культуру безопасности среди разработчиков и аналитиков, перечислил вице-президент по информационной безопасности банка "ДОМ.РФ" Дмитрий Никишов. Эксперты пока не ожидают массовых атак на ИИ-системы. Во многом это связано с комплексным и многоступенчатым характером атак на ИИ, что требует от злоумышленников высокой квалификации и значительных временных затрат, пояснила старший аналитик группы международной аналитики Positive Technologies Дарья Лаврова. Наиболее популярные методы атак - социнженерия, использование вредоносного программного обеспечения и эксплуатация уязвимостей - "все еще результативные и при этом менее трудоемкие", отметил эксперт.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, хакеры, атаки, ИИ-системы
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.