Хакеры отрабатывают атаки на банковские ИИ-системы

21 января. FINMARKET.RU - В 2026 годунамогут составить 5-10% от всех целевых атак на банки, пишет "Коммерсантъ". Под угрозой как кредитные организации, которые сами разрабатывают подобные решения, так и те, кто пользуется услугами сторонних поставщиков.

Последствия от атак на ИИ-системы - утечки чувствительных данных, репутационный и финансовый ущерб для компаний, нарушение операционной деятельности. В настоящее время защита от подобных атак строится на адаптации классических подходов кибербезопасности под специфику ИИ. Это означает, например, включение элементов машинного обучения в процессы разработки, строгую изоляцию данных и моделей, непрерывный мониторинг "дрейфа" моделей и аномалий в их работе, а также культуру безопасности среди разработчиков и аналитиков, перечислил вице-президент по информационной безопасности банка "ДОМ.РФ" Дмитрий Никишов.

Эксперты пока не ожидают массовых атак на ИИ-системы. Во многом это связано с комплексным и многоступенчатым характером атак на ИИ, что требует от злоумышленников высокой квалификации и значительных временных затрат, пояснила старший аналитик группы международной аналитики Positive Technologies Дарья Лаврова. Наиболее популярные методы атак - социнженерия, использование вредоносного программного обеспечения и эксплуатация уязвимостей - "все еще результативные и при этом менее трудоемкие", отметил эксперт.