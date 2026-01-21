Система по борьбе с "серым импортом" обойдется в 16,5 млрд рублей за три года

21 января. FINMARKET.RU - Правительство планирует потратить на внедрение системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), которая призвана сократить "серый импорт", порядка 16,5 млрд руб. из федерального бюджета в 2026–2028 гг. Это следует из пояснительной записки к законопроекту "О национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров и о внесении изменения в статью 2 ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ", пишут "Ведомости", ссылающимся на документ.

Средства будут поделены между налоговой (ФНС) и таможенной (ФТС) службами, которые выступят в качестве оператора и контролирующего органа для новой системы. Из этой суммы большую часть получит ФНС – 9,7 млрд руб., еще 6,8 млрд будет направлено ФТС. Для них будет предусмотрена возможность корректировки стоимости приобретаемых товаров и услуг на уровне не ниже роста цен на них на момент инициирования закупочной процедуры.

Финансовый эффект для бюджета может оказаться куда более значительным. Дополнительные поступления от уплаты косвенных налогов в связи с внедрением СПОТ могут составить от 50 млрд руб. уже в текущем году (при условии, что система полноценно заработает только со второго полугодия.). Еще 100 млрд руб. она может принести в 2027 г. и до 150 млрд ежегодно начиная с 2028 г.

СПОТ – новая система по борьбе с «серым импортом», ввозимым в Россию с территории стран ЕАЭС. Ее основная задача состоит в пресечении уклонения от уплаты налогов за товар, например в случае, когда по документам поставка оформлена как транзитная, но таковой не является. "Автомашина, перевозящая груз, который планируется реализовать на рынке Российской Федерации, не может пересечь границу без подтверждения нашего налогового резидента о том, что он действительно ожидает эту товарную партию", – пояснял ее значение глава ФТС Валерий Пикалев. Для гарантированной уплаты НДС импортер будет совершать так называемый обеспечительный платеж (т. е. уплачиваться авансом).

После запуска СПОТ будет применяться только к товарам, ввозимым в Россию на автомобильном транспорте. При этом правительство сможет распространить новую систему на продукцию, перемещаемую воздушным, железнодорожным и водным видами транспорта, на основании собственного решения, следует из законопроекта. Кроме того, кабмин оставляет за собой право регулировать особенности применения СПОТ к различным видам транспорта, указано в документе.

Законопроект проходит в правительстве подготовку к рассмотрению, подтвердил представитель аппарата вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, который курирует ход реализации плана по обелению отдельных секторов экономики. В соответствии с поручением президента России внедрение СПОТ необходимо обеспечить в тестовом режиме с 1 апреля 2026 г., в рабочем – с 1 июля 2026 г., отметили там.