Лесопромышленники просят не ужесточать требования к освоению лесов

20 января. FINMARKET.RU - ЛПК Shelon (включает лесозавод, лесопитомник в Псковской области, завод "Варяжский композит" в Ульяновске) попросил депутатов Госдумы скорректировать законопроект о внесении изменений в Лесной кодекс. Законопроект, внесенный в Госдуму в декабре 2025 года Архангельским собранием депутатов, в частности, обязывает заготавливать за четыре года не менее 70% от допустимого объема изъятия древесины, пишет "Коммерсант"

В Shelon указывают, что нарушение предлагаемых в законопроекте норм «не всегда признак недобросовестности, а свидетельствует о наличии множества факторов, влияющих на объем освоения».

В Shelon предлагают ввести понятие «сырье преимущественной заготовки», подразумевающее тот объем древесины, который необходим рынку, и дифференцированный показатель для каждого региона с учетом обстановки в лесах, потребностей и возможностей лесозаготовителей. Еще одна инициатива — ограничить число субъектов, на которых будут распространяться новые нормы, то есть смягчитьдля компаний, реализовавших приоритетные инвестиционные проекты по глубокой переработке древесины.

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский сомневается, что все предложения отраслевых игроков будут приняты, и считает, что у лесопромышленников больше шансов добиться изменений при консолидации позиций.