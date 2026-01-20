После повышения налогов бизнес нарастил цены

20 января. FINMARKET.RU - С 2026 года российский бизнес взвинтил цены. Например, логистические компании с нового года заявляли о корректировке тарифов сразу на 10–20%, рассказал "Известиям" глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Предприятия связали это с повышением НДС на 2 п.п. — до 22% — с 1 января. Многие предприятия повысили стоимость товаров еще в 2025 году, готовясь к росту НДС.

В логистике подорожали также стоимость топлива и обслуживание техники, уточнил основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров.

При этом еще в 2025 году существенная часть бизнеса сразу закладывала в новые прайсы будущие налоговые изменения, чтобы избежать резких скачков позже, отметил Катырин. С октября по декабрь бизнес, ожидая вступления в силу корректировок, поднял стоимость на свою продукцию до 10%, полагает независимый эксперт Андрей Бархота.

Кроме того, продолжил он, в сфере услуг — общепит, фитнес, частные медицина и образование — повышение цен с января в среднем составило около 8–10%. Ряд сетевых игроков анонсировал индексацию заранее, еще в 4-м квартале прошлого года, прямо указывая на рост фонда оплаты труда, аренды и коммунальных расходов.

В IT и цифровых услугах с этого года цены увеличились на 5–7%, уточнил Катырин.

С одной стороны, налоговые изменения действительно могут создать почву для пересмотра цен, отметила вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель. Однако при повышении налога на 2 п.п. многие организации подняли цены гораздо сильнее. Проблема начинается там, где повышение выходит за разумные рамки и не соотносится с реальным ростом нагрузки, добавила эксперт.

Кроме того, часть компаний перешла из сегмента малого и среднего бизнеса в крупный. Это связано со снижением порогов для применения упрощенной системы налогообложения (УСН). Так, в 2026 году освобождение от уплаты налога на УСН есть только у тех, чьи доходы за 2025 год не превысили 20 млн рублей. При этом порог будет понижаться и далее — в 2027-м он составит 15 млн, а далее — 10 млн.