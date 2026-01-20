Продажи электромобилей в РФ в 2025 году упали на треть

В России в 2025 г. было продано 12 542 электромобиля, что на 30% меньше по сравнению с 2024 г., сообщил в своем Telegram-канале директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. Наиболее популярным брендом на российском рынке остается премиальный китайский Zeekr - 3005 проданных электромобилей. Но реализация машин этой марки сократилась в годовом выражении в 1,6 раза, а доля рынка Zeekr - с 43 до 24%, пишут "Ведомости"

Следом по объему продаж идут производимые в Липецкой областимарки Evolute, в прошлом году была реализована 1801 машина бренда (+47% в годовом выражении). Тройку лидеров замыкает модель калининградского "Автотора" "Амберавто" - 1126 проданных электромобилей (рост в 6,5 раза).

В топ-10 самых популярных брендов также вошли китайская Avatr - 978 реализованных электрокаров (+42%), "Москвич" - 880 единиц (-51%), китайские BYD - 843 (+59%), Xiaomi - 703 (рост в 3 раза), Geely - 463 (рост в 17 раз), американская Tesla - 449 (-34%) и Ora из КНР - 374 (-25%).

Как следует из данных "Автостата",электромобилей в России росли непрерывно с 2021 г., когда в сегменте было реализовано 2256 машин (рост в 2 раза к 2020 г.). В 2022 г. было продано 2997 единиц (рост на треть в годовом выражении), в 2023 г. - 14 089 (рост в 3,7 раза), а в 2024 г. - 17 807 (+26%). Тем не менее доля электрокаров в структуре продаж новых легковых автомобилей в России остается незначительной. Если в 2023 г. на них приходилось 1,33% рынка, то в 2024 г. - 1,13%, а в 2025 г. - 0,95%.

Причины снижения продаж новых электрокаров сходны с теми, которые влияют на автомобильный рынок в целом, говорит директор группы по обслуживанию компаний автопрома ДРТ Александр Васильев. Это прежде всего высокая ключевая ставка ЦБ и, как следствие, дорогие кредиты, а также повышение утилизационного сбора и изменение методики его расчета, перечисляет эксперт.

В результате индексации утильсбора заметное снижение продаж наблюдается среди брендов электромобилей, которые официально не представлены на российском рынке, например Tesla, BMW, Mercedes и др., пояснила председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева. Рост среди российских брендов связан с мерами поддержками со стороны государства - как с субсидиями на приобретение электрокаров, так и с освобождением от уплаты ряда налогов, добавила она.