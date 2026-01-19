Ставки по вкладам снизила половина крупнейших банков РФ

19 января. FINMARKET.RU - Крупнейшиеначали массово снижатьпо вкладам в середине января. С последнего заседания Банка России по ключевой ставке прошло меньше месяца, а средняя доходность в зависимости от срока уже опустилась на 0,2-0,5% годовых.

Всего за неделю, с 12 по 16 января, ставки по вкладам снизили 9 банков из топ-20, пять из которых входят в 10 крупнейших по депозитному портфелю, рассказали "Российской газете" в пресс-службе финансового маркетплейса Финуслуги. На сроках от 3 до 12 месяцев ставки упали на 0,17-0,27%, по вкладам от 1,5 до 3 лет - на 0,08-0,13% годовых.

Снижение ставок по вкладам связано с завершением новогодних промоакций банков, а также формированием ожиданий по ключевой ставке на 2026 год, объяснил "РГ" аналитик ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Аналитики ожидают снижения "ключа" в 2026 году, о том же говорит и среднесрочный прогноз самого Центробанка. Такие прогнозы вместе с поступающими данными по инфляции позволяют банкам заранее перестраивать портфели пассивов, уменьшая затраты на привлечение средств от клиентов.

По словам аналитика ИК "ВЕЛЕС Капитал" Сергея Жителева, ставки приходят "в норму" после декабрьского периода, когда банки активно привлекали сбережения клиентов. Именно тогда закрывалась большая часть годовых вкладов, открытых еще в конце 2024 года по ставкам в 21-22%.

За 2025 год ключевая ставка снизилась с 21% до 16%, в то время как максимальные ставки по банковским вкладам, по словам старшего директора по банковским рейтингам "Эксперт РА" Ивана Уклеина, на оптимистичных ожиданиях упали с 22% до 15%.

По данным Финуслуг, максимальная ставка по коротким и среднесрочным вкладам сейчас составляет 16,15%. Средние ставки на 3 месяца опустились до 14,87% годовых в топ-20 банках, на 6 месяцев - до 14,17%, на год - до 13,08%. По вкладам на 1,5 и 3 года доходность составила 11,43 и 10,63% соответственно.

Средний показатель полной стоимости кредитов наличными в топ-20 банках по объему розничного кредитного портфеля после новогодних праздников, наоборот, вернулся к росту, достигнув 30,9%. По сравнению с данными на 25 декабря 2025 года индекс кредитов Финуслуг вырос на 0,1 процентных пункта. Полная стоимость кредита выросла в 9-ти банках и только в одном банке снизилась.

Временный рост ставок был связан в том числе с повышенным спросом перед новогодними праздниками. Далее эксперты ожидают постепенного снижения ставок в соответствии с динамикой ключевой ставки.

Снижение кредитных ставок, по мнению Грицкевича, будет запаздывать, ведь банки стремятся удержать свою маржинальность. Кроме того, им приходится закладывать повышенные значения просрочки, пик которой по необеспеченным кредитам, вероятно, будет пройден в 1-м полугодии.

По словам эксперта, сейчас максимальную доходность в 15-15,5% годовых можно получить только по ультракоротким вкладам на 3 месяца, в то время как по годовым вкладам они приблизились к 12-13%.