19 января 2026 года 09:36
Роскомнадзор оценил рост DDoS-атак за 2025 год в 100%
DPA/TASS
19 января. FINMARKET.RU - Подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал во втором полугодии 2025 года более 15 тыс. DDoS-атак, рассказали “Коммерсанту” в Роскомнадзоре. Всего за 2025 год произошло более 21 тыс. таких инцидентов, а в 2024 году этот показатель превысил 10 тыс. Рост год к году составил более 100%. Атаки становятся более целенаправленными: вместо массовых сетевых нагрузок злоумышленники все чаще используют многоуровневые и точечные воздействия на критичные для бизнеса сервисы, например платежные системы. Это требует от рынка принципиально других решений для защиты, говорят эксперты. Там также отметили, что доля зарубежного вредоносного трафика «остается стабильно высокой». Основные страны—источники трафика — США, Германия, Великобритания, Нидерланды, Индонезия, Тайвань, Франция, Швеция. «Эти страны — ключевые мировые хабы хостинга и облачных услуг, что делает их удобной платформой для размещения элементов бот-сетей. Однако фиксируемая география трафика не отражает реальное местонахождение организаторов атак»,— говорят в Роскомнадзоре.
Опубликовано Финмаркет
Ключевые слова: РФ, DDoS-атаки
