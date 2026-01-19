Банки заблокировали миллионы карт и счетов физлиц с начала года

.
19 января 2026 года 09:13
Алексей Коновалов/ТАСС
19 января. FINMARKET.RU - Деловые настроения малого бизнеса в конце года поддержало снижение ключевой ставки - оно стимулировало некоторый рост инвестактивности, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные ПСБ, "Опоры России" и аналитического центра НАФИ. Рассчитываемый ими индекс деловой активности RSBI составил в декабре 54,5 пункта после 54,3 пункта в ноябре. Пока в зоне спада остаются оценки продаж: заметно поддержать сбыт не смог даже сезонный рост спроса. С учетом же усиления фискальной нагрузки дальнейшее улучшение фактической ситуации и ожиданий предпринимателей гарантированным не выглядит. "Предприниматели пока сохраняют осторожность на фоне консервативного подхода ЦБ к смягчению ДКП и налоговых изменений. В связи с этим в начале 2026 года мы скорее будем наблюдать сдержанный рост предпринимательской активности с фокусом бизнеса на устойчивость", - отмечает старший вице-президент, заместитель главы блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Кирилл Тихонов.
Опубликовано Финмаркет
Ключевые слова: РФ, банки, карты, блокировки
