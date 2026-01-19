Просрочка по кредитам застройщиков выросла на 27%

19 января. FINMARKET.RU - Объем просрочки по кредитам юрлицам и ИП, выданным на строительство, на ноябрь прошлого года достиг 279,3 млрд рублей. Это на 27% больше, чем годом ранее, следует из данных ЦБ. На этом фоне совокупный объем таких ссуд вырос лишь на 10%. Это значит, что общее качество долгов ухудшается, пишут "Известия" . Совокупный размер кредитов на строительство на начало ноября достиг порядка 5,2 трлн рублей. При этом доля просрочки в нем увеличилась уже до 5,4%, следует из данных ЦБ.

Ухудшение платежной дисциплины связано сразу с несколькими факторами, пояснил гендиректор проектного бюро "Стандарт" Александр Бутримов. Рост ключевой ставки до 21% к концу 2024-го года резко увеличил стоимость кредитов для девелоперов и одновременно охладил спрос на новое жилье. Из-за этого сократился денежный поток от продаж, из которого компании платят проценты и гасят основной долг.

Дополнительное давление на рынок оказывает падение ипотечного спроса. Рыночные ставки у банков доходят до 20%, а льготные программы доступны ограниченному числу покупателей, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Снижение спроса уже отражается на финансовых показателях отрасли. За 11 месяцев 2025 года банки выдали застройщикам примерно на 21% меньше кредитов, чем годом ранее, - на сумму около 3,58 трлн рублей, следует из данных Frank RG. Выручка девелоперов за первые 3 квартала 2025-го снизилась на 6,7%, тогда как продажи упали на 18%, сообщили ранее в аналитическом сервисе BnMAP.pro.

Параллельностолкнулись с ростом издержек. В отдельные периоды дорожали цемент, арматура и плитка, увеличивались расходы на логистику и зарплаты, а маржа по новым очередям строительства сжималась, отметил Чернов.

Рост просроченной задолженности повышает риски для рынка недвижимости, но пока речь идет скорее о напряженном состоянии, а не о полномасштабном кризисе, считает Александр Бутримов из проектного бюро "Стандарт". По его словам, рынок удерживается за счет накопленного запаса прочности и механизмов проектного финансирования.

Уже сейчас банки стали осторожнее работать с девелоперами и пересматривать модели финансирования, усиливая требования к заемщикам, добавил эксперт. Это усложняет запуск новых проектов и повышает давление на компании с высокой долговой нагрузкой.

Финансовые проблемы застройщиков почти неизбежно отражаются на качестве жилья, предупредил Бутримов. Компании начинают экономить на материалах, инженерных решениях, контроле качества и подрядчиках, что уже проявляется ростом жалоб на дефекты. По его словам, упрощаются технические решения, удешевляются отделка и общественные пространства - и этот тренд заметен во всех регионах.

Проблемы с качеством подтверждает и статистика. Широко распространены и задержки сдачи объектов.