Что ждет рынок труда в этом году

19 января. FINMARKET.RU - В прошлом году компании на фоне высокой ключевой ставки и ухудшения финансового состояния сократили потребности в найме новых сотрудников. В 2026 г. бизнес продолжит оптимизировать расходы на персонал, что приведет к замедлению роста зарплат и переходу от рынка работника к рынку работодателя. При этом, пишут "Ведомости" , значимого роста безработицы не произойдет благодаря гибкости, связанной в том числе с развитием платформенной занятости. Отдельной тенденцией станет расширение неформального сектора и практики зарплат в конверте.

Как следует из данных SuperJob, за прошлый год вакансий стало меньше на 12%, а резюме - больше на 19%. При этом компании не спешили увольнять действующих сотрудников, а переводили их на неполный рабочий день или предлагали вынужденный отпуск. На фоне отсутствия массовых увольнений уровень безработицы колебался в прошлом году около исторических минимумов - 2,1%.

В этом году значительный рост безработицы маловероятен, поскольку сохраняется невысокий уровень притока молодых людей, закончилось действие реформы повышения пенсионного возраста, снижается численность мигрантов и сохраняется тренд на уход на военную службу по контракту, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его прогнозу, показатель будет в пределах 2,3-2,5%. Сафонов ожидает, что безработица будет преобладать в скрытой форме: неполная занятость, административные отпуска.

По словам эксперта, компании будут оптимизировать штаты в основном за счет дальнейшей интенсификации труда. Как считает Сафонов, бизнес будет пытаться заменить дорогостоящих работников на тех, кто готов работать больше и за меньшие деньги.

Рынок труда столкнется со структурной перестройкой - увеличением теневой занятости и неформальных отношений, в том числе в форме подмены трудовых отношений самозанятыми и ИП, отмечает эксперт.

О рисках ухода бизнеса в тень предупреждает и президент бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин. С 2026 г. НДС вырос с 20% до 22%, порог доходов для уплаты НДС в рамках упрощенной системы налогообложения снизился с 60 млн до 20 млн руб.

В то же время, как считает Калинин, развитие платформенной экономики может дать бизнесу новые стимулы. Растет число ИП, которые хотят торговать на платформах, поэтому традиционные сферы бизнеса, где работал МСП, сокращаются, но вместе с тем платформы дают возможности открыться новому бизнесу, говорит он.

Сафонов отмечает, что компании будут пользоваться услугами самозанятых и ИП вместо официального трудоустройства для оптимизации расходов на труд. Калинин также считает, что компании будут вынуждены чаще нанимать самозанятых и ИП для сокращения расходов. Бизнес сжимается и ищет наиболее оптимальные подходы к затратам, на этом фоне действительно вероятен переход к серой и теневой занятости, говорит Калинин. Он напоминает, что при значительном повышении налогов на труд население частично уходит в тень.

Президент РФ Владимир Путин 5 января обратил внимание на эту проблему и поручил добиться значимого увеличения собираемости налогов в 2026 г. за счет обеления экономики. Один из подходов к обелению - борьба с подменой трудовых отношений самозанятостью.

Разрыв в доходах будет увеличиваться, зарплаты перестанут расти для всех подряд - в приоритете те, чья квалификация создает реальную ценность, говорят аналитики SuperJob. Рост реальных зарплат продолжится, но темпы будут ниже, чем в 2025 г., и могут составить около 3% в 2026 г., ожидает главный экономист АО "Эйлер аналитические технологии" Елена Ахмедова. Участники макроопроса ЦБ в декабре сообщили, что по итогам 2025 г. рост реальных зарплат составит 4,1%, в этом году он замедлится до 2,7%, в 2027 г. будет на уровне 2,4%, а в 2028 г. - 2,6%.

Минэк понизил осенью прогноз по росту зарплат в 2025 г. с 6,8 до 3,4%. В 2026-2027 гг. рост реальных зарплат составит 2,4% (было 5,7%) и 3,9% (в апреле - 4,1%). Безработица будет сохраняться на достаточно низких уровнях (2,5%) на среднесрочном горизонте, ожидает министерство.