Рекордная ипотека: поспешили закупиться

16 января. FINMARKET.RU - Объем выдачи ипотечных кредитов в декабре 2025 года превысил 800 млрд руб., что является рекордным показателем для этого месяца за всю историю наблюдения, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные Frank RG.

По мнению участников рынка, помимо сезонного фактора на поведение клиентов повлияло ожидание ужесточения условий по выдаче льготной ипотеки в наступившем году. Эксперты ожидают оживления рынка ипотечного кредитования, причем за счет собственных программ банков. Однако динамика будет сдержанной за счет сохраняющихся высоких ставок по рыночным программам.

Кроме того, как отмечает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, в 2026 году сдерживающим фактором восстановления рынка остаются высокие цены на жилье. По данным аналитического центра ПАО "ДОМ.РФ", номинальный рост цен на новостройки за 2025 год составил 10,2%. При этом стоимость 1 кв. м составляет от 1 до 3 среднемесячных зарплат в зависимости от региона.