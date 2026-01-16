Для бюджетников обновили правила оплаты труда

16 января. FINMARKET.RU - Единые рекомендации по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2026 год опубликовала сегодня "Российская газета" . Так, например, базовые оклады работников в сфере здравоохранения и культуры должны составлять не менее 50% в структуре зарплат, работников в сфере образования, а также физической культуры и спорта - не менее 70%.

Как пояснили в Минтруде, рекомендации состоят из 17 разделов по формированию федеральной, региональных и муниципальных систем оплаты труда. Они дополнены разделом об особенностях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений дорожного хозяйства, о единых подходах к формированию заработной платы работников культуры, уточнены перечни видов выплат компенсационного и стимулирующего характера и условия их применения. Кроме того, установлены особенности формирования систем оплаты труда работников сферы образования, касающиеся режима рабочего времени и времени отдыха. Помимо того появился подпункт о выплатах за наставничество. Этот документ, разработанный при участии правительства, работодателей и профсоюзов, служит стратегическим ориентиром для формирования заработной платы учителей, врачей, работников культуры, социальной защиты и других ключевых отраслей, уточнил зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Каплан Панеш.

Ежегодное обновление этих рекомендаций связано с тем, что необходимо учитывать вступившие в действие новые нормативно-правовые акты в области регулирования оплаты труда, а также новеллы, связанные с гарантиями по оплате труда, отмечает профессор Финансового университета при правительствеАлександр Сафонов. Так, например, по его словам, в наступившем году минимальный размер оплаты труда у работников должен быть не ниже 27 093 рублей. Кроме того, в конце 2025 года изменился порядок расчета среднего заработка. Теперь необходимо включать все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда (оклад, сдельный заработок, проценты от выручки, надбавки за стаж, совмещение, ночные смены, вредные условия, праздники, системные премии, выплаты педагогическим и творческим работникам, а также содержание госслужащих). При этом не включаются матпомощь, компенсации за питание, проезд, жилье, обучение. Расчетный период - это 12 месяцев, предшествующих событию (например, отпуску или командировке).

Работодателям из бюджетной сферы необходимо придерживаться рекомендаций. Прокуратура при проверках соблюдения трудовых отношений опирается на них, как на, которые работодатели должны исполнять, уточняет Сафонов.