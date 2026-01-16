Госкорпорации займутся созданием безлюдных производств

16 января. FINMARKET.RU - Минпромторг поручил госкорпорациям разработать план по переводу предприятий натак называемых темных цехов, пишут "Ведомости", ссылаясь на министра промышленности и торговли Антона Алиханова.

Он уточнил, что "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в "Ростех") уже заканчивает на заводе в Рудневе первую очередь роботизации. Вторая очередь будет завершена в 2027 г., добавил он.

"По сути, это полный перевод под темное производство", - подчеркнул министр.

Эксперты отмечают в числе преимуществ безлюдного или малолюдного производства повышение эффективности и производительности, качества продукции, но добавляют, что реализация концепции требует глубокой модернизации и крупных инвестиций. Как уточняет независимый аналитик, автор Telegram-канала @RobotsCobots Алексей Бойко, для таких проектов характерны длительные сроки окупаемости, что оставляет мало возможностей для применения этой концепции на частных предприятиях. По его словам, полноценных темных фабрик в России сейчас нет.