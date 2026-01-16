Инвесторы присоединяются к иску ЦБ по заблокированным активам

16 января. FINMARKET.RU - Частныепытаются присоединиться к искупротив депозитария Euroclear по заблокированным за рубежом активам, выяснили "Известия" . По данным на 15 января, это сделали уже 27 человек, причем в последние дни их число активно росло. Речь идет о частных инвесторах, чьибыли заблокированы в европейском депозитарии Euroclear после 2022 года.

Иск Банка России к Euroclear рассматривает Арбитражный суд Москвы, предварительное заседание назначено на сегодня. Регулятор требует взыскать с бельгийского депозитария 18 трлн рублей. В Банке России заявили, что действия Euroclear незаконны, причиняют убытки и лишают ЦБ возможности распоряжаться активами и ценными бумагами. По оценке регулятора, блокировка привела к убыткам на 200,1 млрд евро.

Решение подать иск было принято после того, как в декабре 2025 года Евросоюз утвердил заморозку российских активов на сумму 210 млрд евро на неопределенный срок, без необходимости продлевать решение каждые полгода. Владимир Путин заявлял, что конфискация российских активов будет считаться воровством, Москва анонсировала ответные меры в отношении европейских стран.

Однако даже массовое участие частных инвесторов в процессе вряд ли приблизит их к возврату денег. Для этого, по мнению экспертов, нужны отдельные правовые и государственные механизмы.