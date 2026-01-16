Получение банковской гарантии - одна из проблем бизнеса

16 января. FINMARKET.RU - У бизнеса возниклис получением банковских гарантий (БГ) из-за ужесточения условий со стороны кредитных организаций. Особенно остро предприниматели столкнулись с этой проблемой в конце прошлого года. Об этом "Ведомостям" рассказали представители трех бизнес-объединений, источник на одной из федеральных электронных торговых площадок (ЭТП), а также предприниматель из строительного сектора.

По словам собеседников, в прошлом году существенно выросло количество раскрытий банковских гарантий(выплаты банками сумм обеспечения, указанных в гарантиях), что вынудилоограничить или даже приостановить выдачу.

Сейчас не все управомоченные банки готовы выдавать БГ, а те, кто готов, просят полного обеспечения в виде залога, говорит сопредседатель комитета "Деловой России" по строительству, учредитель и акционер предприятий - производителей строительных материалов Алексей Долматов.

По словам председателя комитета "Опоры России" по финансовым рынкам Павла Самиева, рынок БГ "уже не первый год" испытывает достаточно сильное давление с точки зрения реализации рисков - их раскрытие постоянно растет. Тренд на ужесточение условий получения гарантий наблюдается последние три-четыре года, а некоторые банки вообще "сворачивали" выдачу в течение этого периода, говорит он. Сейчас МСП, отмечает Самиев, сталкивается с такими сложностями все чаще, так как общая тенденция на ограничение выдачи БГ теперь затронула и крупные банки.

Ужесточение условий получения гарантий фиксируют и в Торгово-промышленной палате. По словам вице-президента палаты Елены Дыбовой, "ситуация становится все острее", особенно существенноощутил трудности к концу прошлого года. Не последнюю роль здесь играют сложности в экономике: банки просчитывают риски возможного несоблюдения сроков исполнения контрактов и других нарушений исполнителей, считает она.

Источник "Ведомостей" в одной из федеральных ЭТП подтвердил тренд на ужесточение критериев, по которым выдаются БГ. С учетом сложной ситуации на рынке существенно сужается количество подходящих под новые требования компаний, отмечает источник в ЭТП. Он также подтверждает факт учащения случаев раскрытия гарантий.

По данным Банка России, совокупный портфель БГ и поручительств за последние несколько лет вырос с 10 трлн руб. на конец 2023 г. до 11,1 трлн руб. на начало ноября 2025 г. При этом за первые 6 месяцев прошлого года он сокращался - с 11 трлн до 10,7 трлн руб. (-2,7%). Ужесточение выдач БГ, вероятно, еще не отразилось в статистике, как это бывает, например, с кредитным портфелем, когда данные обновляются с некоторым лагом из-за ряда факторов, считает Самиев.

По словам представителя ЦБ, в целом динамика БГ соответствует уровню деловой активности компаний и темпам корпоративного кредитования.