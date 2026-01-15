Работодателей могут заставить уравнять зарплаты мужчин и женщин

Работодателей могут обязать проводить внутренний аудит зарплат на предмет гендерного равенства. Ввести его предлагает Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), которая выявила серьезное отставание зарплат женщин от оклада мужчин в ряде отраслей, например в обрабатывающих производствах, ИТ и других.

В ФНПР провели опрос и выяснили, что, к примеру, в сфере добычи полезных ископаемых разрыв в зарплатах мужчин и женщин достигает 57%, пишет "Российская газета" . В строительстве разрыв среди неквалифицированных работников - около 54%, а среди специалистов высшего уровня - почти 37%. Среди предложений профсоюзов непосредственно работодателям - внедрять прозрачные системы оплаты труда, проводить внутренние аудиты, создавать программы карьерного продвижения для женщин. В то же время, как подчеркивает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, нужно учитывать специфику ряда отраслей. "Например, в отрабатывающих и добывающих отраслях традиционно больше мужчин, особенно на рабочих местах с вредными и опасными условиями труда. И там они получают повышенную зарплату. Женщины в основном здесь заняты на вспомогательных работах и в административных делах", - отмечает эксперт. По его мнению, решить вопрос о гендерном равенстве в зарплатах в "мужских" профессиях можно одним способом - убрать физический и опасный труд через внедрение новых технологий и оборудования.

Интересно, что в сфере финансов - почти полное гендерное равенство в зарплатах на административных и средних позициях, а женщины-руководители получают даже больше мужчин. В госуправлении женщины-боссы тоже не обижены в доходах. Водоснабжение и коммунальные услуги вообще лидеры по сбалансированности зарплат среди специалистов среднего звена.