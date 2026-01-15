Реестр цифровых платформ будет к ноябрю

15 января. FINMARKET.RU - Минэкономразвития планирует запустить на своем сайтепосреднических цифровых платформ не позднее 2 ноября 2026 г. Это следует из проекта постановления правительства и правил ведения реестра, разработанных ведомством. Проект постановления уже прошел согласование в профильных рабочих группах и Минюсте, следует из документа. Речь идет о цифровых сервисах, которые обеспечивают взаимодействие продавцов и покупателей товаров, работ или услуг, в том числе с использованием собственных технических средств для оформления и оплаты сделок.

Правила ведения реестра посреднических цифровых платформ разработаны Минэкономразвития в связи с принятием нового закона о платформенной экономике, подтвердил "Ведомостям" представитель ведомства. Закон устанавливает единые правила работы маркетплейсов, направленные на обеспечение равных условий для селлеров и безопасной среды для покупателей, и вступит в силу с октября 2026 г. Правила для реестра будут действовать до 2032 г., а включение платформы в него возможно как по инициативе уполномоченного органа, так и по заявлению самой компании, следует из проекта постановления.

Подзаконный акт, подготовленный министерством, описывает не сами требования к платформам, а порядок учета таких сервисов государством. Представитель Минэка пояснил, что при включении платформы в реестр будут учитываться критерии, которые установлены законом, т. е. наличие технической возможности размещать карточки товаров и заказы и совершать сделки с оплатой с использованием механизмов платформ.

По словам гендиректора "Infoline-аналитики" Михаила Бурмистрова, реестр посреднических платформ не столько несет какую-то самостоятельную функцию, сколько определяет систему координат для тех компаний, на которые будет распространяться действие закона о платформенной экономике. "Использование широкого спектра возможных инструментов наполнения реестра - как добровольных, так и связанных с инициативами органов власти или измерителей аудитории - обеспечит полноту охвата", - считает он.