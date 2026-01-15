Упрощен порядок перераспределения участков

.
15 января. FINMARKET.RU - Госдума одобрила закон, который упрощает и упорядочивает процедуру перераспределения земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной и частной собственности. Упорядочение системы распределения земель — одна из ключевых задач государства, сказал "Известиям" зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Сейчас реализуются масштабные федеральные и региональные проекты, связанные с комплексным развитием территорий и созданием современной инфраструктуры, чтобы людям было комфортно жить в любом регионе страны. "При этом все вопросы, касающиеся земли и прав собственности, должны решаться ясно, прозрачно и без излишней бюрократии. Недопустимо продолжать опираться на ошибочные решения прошлых десятилетий, которые тормозят развитие и создают проблемы сегодня", — отметил депутат. Упрощение процедур принятия решений оценивается положительно и основано не «с нуля». Современные технологии позволяют детально анализировать земельную ситуацию, а проведенная работа по кадастровому учету и оценке стоимости участков создает прочную основу для новых правил, которые вскоре начнут действовать. Изменения в Земельный кодекс упростят и ускорят строительство жилья, дорог и инфраструктуры, сообщил изданию Олег Филиппов, председатель комитета по строительству МГО "Опора России". За счет сокращения процедур перераспределения земли уменьшается общий строительный цикл и снижаются издержки. "Закон позволяет быстрее устранять сложные и неудобные границы участков, объединять смежные земли без судебных споров, а также выбирать вид разрешенного использования при объединении участков с разным ВРИ, — пояснил эксперт. — Заявление подается напрямую в Росреестр, который вносит изменения в ЕГРН без необходимости отдельного межевания каждого участка. Дополнительно вводятся единые и более понятные правила установления ВРИ, что упрощает правоприменение".
