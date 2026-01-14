В России могут ужесточить наказание за незаконное предпринимательство

14 января. FINMARKET.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении инициированный правительствомзаконопроект об увеличении штрафов за преступления экономической направленности. В частности, до 1,5 млн рублей предложено увеличить штраф по ст. 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство" за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или лицензии, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

В целом проект федерального закона предусматривает увеличение размеров штрафов за совершение нескольких видов экономических преступлений. В пояснительной записке к документу уточняется, что именно штрафы, согласно статистике Верховного суда, являются наиболее востребованным наказанием за такие виды преступлений, пишут "Известия"

В период с 2021 по 2023 гг. по статьям об экономических преступлениях к штрафам были приговорены более 50% осужденных. В проекте закона подчеркивается, что размеры штрафов имеют тенденцию к увеличению, все чаще приближаясь к верхним пороговым значениям. Увеличиваются и объемы штрафов, присуждаемых в качестве дополнительного наказания в виде лишения свободы.

Законопроектом предусматривается актуализация размеров штрафов в 35 составах преступлений экономической направленности на уровень инфляции, сообщили в Минюсте РФ в беседе с "Известиями".

В министерстве напомнили, что некоторые виды штрафов за экономические преступления не пересматривались с учетом инфляционных процессов с 2003 года, из-за чего они не являются достаточным сдерживающим фактором, способствующим предотвращению нарушения норм закона.

Ответственность за незаконное предпринимательство сегодня варьируется от крупных штрафов до обязательных работ и лишения свободы. Отягчающим обстоятельством считается причинение крупного (свыше 3,5 млн рублей) ущерба гражданам, организациям или государству. Однако в реальности полученная преступниками выгода оказывается куда больше.