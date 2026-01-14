Банки начали запрашивать у клиентов подтверждение перевода родственникам

14 января. FINMARKET.RU - При переводе крупных сумммогут запрашивать подтверждение родственной или коммерческой связи клиента с получателем денег, чтобы убедиться в отсутствии влияния мошенников, рассказали "Российской газете" представители сразу нескольких крупных банков. Теперь подозрения могут вызвать и операции, которым предшествовалв размере более 200 тыс. рублей между своими счетами по Системе быстрых платежей (СБП).

С человеком может связаться сотрудник банка и уточнить, кем ему приходится получатель, попросить назвать его полные данные. При выявлении подозрительной операции банк уточняет также характер и смысл совершаемой операции, рассказал "РГ" начальник центра безопасности финансовых операций ОТП Банка Рустам Габитов. Это может быть и звонок сотрудника, целью которого является подтверждение легитимности операции и предупреждение клиента о выявленной схеме мошенничества.

"Звонок сотрудника банка с уточнением о родстве при крупном переводе - это спасение от воздействия, под которым человека держит мошенник. После такого звонка клиенты часто говорят, что чуть не потеряли не только все, но и дом", - поделился эксперт.

Банки учитывают ряд факторов и деталей, которые говорят о том, что клиент мог стать жертвой мошенничества. Только величиной суммы перевода они не ограничиваются.

"Практика в большинстве банков показывает, что если клиент не может опознать свой платеж и корректно описать цели такого перевода, то целесообразно направить клиента в отделение банка для личного общения с сотрудниками, - рассказал "РГ" вице-президент по информационной безопасности банка "ДОМ.РФ" Дмитрий Никишов. При приостановлении перевода эксперты рекомендуют клиенту обратиться в банк и уточнить причины отказа или задержки платежа. Банк в свою очередь должен предоставить мотивированный ответ и запросить информацию, которая поможет решить ситуацию.