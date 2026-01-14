Ввод новых гостиниц в Москве в 2025 году упал на треть

14 января. FINMARKET.RU - В 2025 г. в Москве были введены три("3–5 звезд") и один апарт-отель совокупно на 712 номеров. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. По ее данным, это на 29,6% меньше, чем было годом ранее, пишут "Ведомости" . Такая же информация и у CORE.XP. В Commonwealth Partnership (CMWP) говорят, что в российской столице в прошлом году было сдано на 11,2% номеров меньше, чем в 2024 г., но они не учитывают несетевые объекты, а также апарт-отели. По ее подсчетам, за 12 месяцев было открыто три комплекса на 691 комнату. Nikoliers сообщает о вводе 714 номеров в новых объектах. В IBC Real Estate за 2025 г. насчитали примерно 700 лотов в столичных гостиницах, при этом там полагают, что этот показатель вырос на 9% относительно предыдущего года.

Основной причиной негативной динамики в Москве партнер NF Group Ольга Широкова считает эффект высокой базы: в 2024 г. объем ввода вырос на 96,9% к предыдущему году до рекордных 1012 номеров. Это, в свою очередь, объясняется завершением строительства сразу нескольких крупных проектов, которые были начаты 2–3 года назад, отмечает вице-президент по развитию Azimut Hotels Анна Борисова. Сейчас же, по ее словам, рынок входит в режим умеренного развития. В целом в Москве уже сформировано предложение, особенно в сегменте "3–5 звезд", подчеркивает она. Поэтому, продолжает эксперт, новым проектам сложнее найти свою нишу, а инвесторы более осторожны в оценке рисков. Кроме того, многие инвесторы предпочитают реконструировать существующие объекты, а не строить новые, добавляет Борисова.

Партнер CMWP Марина Усенко отметила, что гостиницы сейчас в основном строятся в курортных регионах. Кроме того, на фоне удорожания заемного финансирования и отказа государства от предоставления льготных кредитов на строительство объектов туриндустрии девелоперы стали чаще возводить кондоминиум-отели. Номера в них продаются инвесторам, пояснил заместитель директора департамента стратегического консалтинга CORE.XP Никита Курносов. При этом в столице, по его словам, данный механизм труднореализуем из-за ужесточения регуляторных требований.