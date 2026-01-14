.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5082,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3575,25 млрд руб.
Минфин поддержал идею "Яндекса" об оптимизации налоговых затрат резидентов САР на программы мотивации
14 января 2026 года 08:21
Срок давности по налоговым преступлениям могут заморозить
|0
Стоян Васев/ТАСС
14 января. FINMARKET.RU - В РФ планируют замораживать срок давности по налоговым преступлениям. Учет этого времени будет останавливаться после предоставления государством отсрочки или рассрочки по уплате задолженности. Возобновляться он будет только с момента поступления материалов из налогового органа в следственные. С этим предложением выступил Минфин, подготовив проект постановления, пишут "Известия". Сейчас срок давности по налоговым преступлениям в зависимости от их тяжести составляет два года либо шесть лет. Он течет непрерывно с момента совершения правонарушения. Единственное исключение — нахождение человека в розыске, пояснила советник уголовно-правовой практики адвокатского бюро "Соколов, Трусов и партнеры" Мария Бакакина. "Налоговые проверки (которые иногда могут длиться годами) на течение срока давности не влияют. Возможные схемы уклонения от налогов нужно доказать через экспертизы и анализ финансовых потоков, а межведомственная бюрократия растягивает процесс надолго. В результате уголовное дело часто невозможно возбудить просто потому, что срок давности привлечения к ответственности истек", — рассказала юрист. В 2023 году из ФНС в Следственный комитет поступило 3,2 тыс. материалов по налоговым проверкам, отмечается в пояснительной записке Минфина. При этом по каждому пятому случаю истек срок давности по привлечению к уголовной ответственности — то есть преступления остались безнаказанными. Сумма ущерба составила 20,2 млрд рублей. Минфин считает, что такая ситуация нарушает баланс частных и государственных интересов и не дает возможность в полной мере возмещать значительные потери бюджета. Со времени преступления до направления материалов в следственный орган может пройти до пяти лет (а в некоторых случаях и больше). Недобросовестные налогоплательщики могут использовать нынешние правила не для погашения задолженности перед государством, а в целях затягивания сроков давности.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.