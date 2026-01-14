Срок давности по налоговым преступлениям могут заморозить

14 января. FINMARKET.RU - В РФ планируют замораживать срок давности по налоговым преступлениям. Учет этого времени будет останавливаться после предоставления государством отсрочки или рассрочки по уплате задолженности. Возобновляться он будет только с момента поступления материалов из налогового органа в следственные. С этим предложением выступил Минфин, подготовив проект постановления, пишут "Известия"

Сейчас срок давности по налоговым преступлениям в зависимости от их тяжести составляет два года либо шесть лет. Он течет непрерывно с момента совершения правонарушения. Единственное исключение — нахождение человека в розыске, пояснила советник уголовно-правовой практики адвокатского бюро "Соколов, Трусов и партнеры" Мария Бакакина.

"Налоговые проверки (которые иногда могут длиться годами) на течение срока давности не влияют. Возможные схемы уклонения от налогов нужно доказать через экспертизы и анализ финансовых потоков, а межведомственная бюрократия растягивает процесс надолго. В результате уголовное дело часто невозможно возбудить просто потому, что срок давности привлечения к ответственности истек", — рассказала юрист.

В 2023 году из ФНС в Следственный комитет поступило 3,2 тыс. материалов по налоговым проверкам, отмечается в пояснительной записке Минфина. При этом по каждому пятому случаю истек срок давности по привлечению к уголовной ответственности — то есть преступления остались безнаказанными. Сумма ущерба составила 20,2 млрд рублей.

Минфин считает, что такая ситуация нарушает баланс частных и государственных интересов и не дает возможность в полной мере возмещать значительные потери бюджета. Со времени преступления до направления материалов в следственный орган может пройти до пяти лет (а в некоторых случаях и больше). Недобросовестные налогоплательщики могут использовать нынешние правила не для погашения задолженности перед государством, а в целях затягивания сроков давности.