В Госдуме предложили индексировать зарплату ежегодно
Арина Антонова/ТАСС
12 января. FINMARKET.RU - На рассмотрение Госдумы сегодня будет внесен межфракционный законопроект о ежегодной обязательной индексации заработных плат. Сейчас трудовое законодательство предусматривает обязанность всех работодателей в коммерческой сфере проводить индексацию заработной платы, однако срок и периодичность индексации законом не установлены, пишет "Российская газета". В то же время индексация заработной платы сотрудников бюджетной сферы проводится ежегодно. Так, в 2025 году бюджетникам и силовикам повысили зарплату на 7,6%. Компенсации за переработки и минимальная стоимость рабочего часа: Над какими социальными инициативами будет работать Госдума в этом году "Сегодня с коллегами из разных фракций Госдумы вносим на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий ежегодное повышение зарплаты в обязательном порядке. Инициатива регламентирует конкретные сроки (минимум один раз в год) и минимальный уровень индексации (не ниже уровня инфляции за предыдущий год). Доходам наших работников пора догонять растущие ежегодно цены и траты", - пояснил глава Комитета Государственной Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. И добавил, что повышать зарплаты руководители компаний должны без оглядки на общую прибыль и прогнозы развития бизнеса.
Опубликовано Финмаркет
Ключевые слова: Россия, пенсии, индексация
