В Госдуме предложили индексировать зарплату ежегодно

12 января. FINMARKET.RU - На рассмотрение Госдумы сегодня будет внесен межфракционный законопроект о ежегодной обязательной индексации заработных плат.

Сейчас трудовое законодательство предусматривает обязанность всех работодателей в коммерческой сфере проводить индексацию заработной платы, однако срок и периодичность индексации законом не установлены, пишет "Российская газета"

В то же времязаработной платы сотрудников бюджетной сферы проводится ежегодно. Так, в 2025 году бюджетникам и силовикам повысили зарплату на 7,6%.

"Сегодня с коллегами из разных фракций Госдумы вносим на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий ежегодное повышение зарплаты в обязательном порядке. Инициатива регламентирует конкретные сроки (минимум один раз в год) и минимальный уровень индексации (не ниже уровня инфляции за предыдущий год). Доходам наших работников пора догонять растущие ежегодно цены и траты", - пояснил глава Комитета Государственной Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. И добавил, что повышать зарплаты руководители компаний должны без оглядки на общую прибыль и прогнозы развития бизнеса.