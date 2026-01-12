.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   В Госдуме предложили индексировать зарплату ежегодно
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

12 января 2026 года 09:35

В Госдуме предложили индексировать зарплату ежегодно

 0
Арина Антонова/ТАСС
Арина Антонова/ТАСС
12 января. FINMARKET.RU - На рассмотрение Госдумы сегодня будет внесен межфракционный законопроект о ежегодной обязательной индексации заработных плат.

Сейчас трудовое законодательство предусматривает обязанность всех работодателей в коммерческой сфере проводить индексацию заработной платы, однако срок и периодичность индексации законом не установлены, пишет "Российская газета".

В то же время индексация заработной платы сотрудников бюджетной сферы проводится ежегодно. Так, в 2025 году бюджетникам и силовикам повысили зарплату на 7,6%.

Компенсации за переработки и минимальная стоимость рабочего часа: Над какими социальными инициативами будет работать Госдума в этом году

"Сегодня с коллегами из разных фракций Госдумы вносим на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий ежегодное повышение зарплаты в обязательном порядке. Инициатива регламентирует конкретные сроки (минимум один раз в год) и минимальный уровень индексации (не ниже уровня инфляции за предыдущий год). Доходам наших работников пора догонять растущие ежегодно цены и траты", - пояснил глава Комитета Государственной Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. И добавил, что повышать зарплаты руководители компаний должны без оглядки на общую прибыль и прогнозы развития бизнеса.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    Россия,  пенсии,  индексация

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.