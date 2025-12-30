Россияне столкнулись с блокировками после переводов самому себе

30 декабря. FINMARKET.RU - Клиенты крупных российских банков столкнулись с блокировкой отдельных операций и даже карт после переводов самому себе. О таких случаях "Известиям" рассказали юристы и аналитики финансового рынка.

Как отмечают эксперты, под блокировку сейчас периодически попадают как крупные(например, зарплаты на свой счет в другом банке), так и незначительные трансакции., опасаясь гигантских штрафов вплоть до отзыва лицензии со стороны ЦБ и Росфинмониторинга за недостаточный контроль, сознательно смещают баланс в сторону перестраховки.

На блокировки операций и счетов жалуются и сами пользователи.

Как сообщили "Известиям" в ЦБ, банки обязаны проверять операции своих клиентов на признаки мошенничества и предотвращать подозрительные операции. В то же время при исполнении норм закона "О национальной платежной системе" они не блокируют счета граждан, а приостанавливают исполнение переводов, отметили в регуляторе.

"Если клиент подтвердил перевод или совершил операцию повторно, то банк обязан незамедлительно исполнить его распоряжение. За исключением случаев, когда сведения о получателе денежных средств содержатся в базе данных Банка России о мошеннических операциях", - добавили в ЦБ.

В ЦБ напомнили, что с 1 января 2026 года перечень признаков мошеннических операций расширится с 6 до 12. Один из новых маркеров - перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было трансакций, при условии, что такой операции менее чем за сутки предшествовал перевод самому себе через СБП на сумму более 200 тыс. рублей.

Кроме того, банки будут брать во внимание ситуации, когда за 48 часов до перевода клиент меняет номер телефона в онлайн-банке или на "Госуслугах", что может свидетельствовать о получении злоумышленниками удаленного доступа к счету.

Однако уже сейчас банки внимательно отслеживают переводы граждан, подчеркнули юристы.может последовать при нетипичном поведении клиента: слишком частых переводах или на необычные суммы, также при трансакциях с подозрительных устройств - например, с гаджетов, замеченных в мошеннических схемах.

Вызвать подозрение может даже аномальное время проведения операций, отправка крупных сумм через СБП или дробление трансакции на множество мелких переводов, предупредил юрист. Вопросы могут возникнуть также при использовании новых реквизитов и нетипичных поступлениях от третьих лиц. Под контроль попадают и переводы самому себе.

Между тем еще в конце ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции ЦБ "Фокус на клиента" указала на рост жалоб на необоснованную блокировку счетов. По ее оценке, на рынке где-то перегнули палку в борьбе с мошенничеством. Центробанку пришлось "разруливать" ситуации, когда клиентам блокировали счета без объяснений, добавила она.