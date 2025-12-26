Производители автомобилей и прицепов могут получить отсрочку по утильсбору

.
|0
Донат Сорокин/ТАСС
26 декабря. FINMARKET.RU - Крупнейшие отечественные автопроизводители и изготовители прицепов могут получить отсрочку по утилизационному сбору. Соответствующий проект постановления подготовлен Минпромторгом России, пишет "Российская газета". Согласно инициативе, платежи, причитающиеся за последний квартал 2025 года и за первые три квартала 2026 года, могут быть перечислены единовременно в декабре 2026 года. Эта практика государственной поддержки, применяемая с 2016 года, направлена на укрепление финансовой устойчивости производителей. В особенности она актуальна сейчас, на фоне высокой стоимости кредитных ресурсов и значительной долговой нагрузки предприятий. Предоставленная отсрочка поможет компаниям направить высвобожденные оборотные средства на инвестиционные проекты, стратегические закупки комплектующих и выполнение социальных обязательств перед персоналом, что в целом гарантирует непрерывность производственных циклов.
Опубликовано Финмаркет
