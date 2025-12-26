.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Производители автомобилей и прицепов могут получить отсрочку по утильсбору
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

26 декабря 2025 года 11:04

Производители автомобилей и прицепов могут получить отсрочку по утильсбору

 0  
Донат Сорокин/ТАСС
Донат Сорокин/ТАСС
26 декабря. FINMARKET.RU - Крупнейшие отечественные автопроизводители и изготовители прицепов могут получить отсрочку по утилизационному сбору. Соответствующий проект постановления подготовлен Минпромторгом России, пишет "Российская газета".

Согласно инициативе, платежи, причитающиеся за последний квартал 2025 года и за первые три квартала 2026 года, могут быть перечислены единовременно в декабре 2026 года.

Эта практика государственной поддержки, применяемая с 2016 года, направлена на укрепление финансовой устойчивости производителей. В особенности она актуальна сейчас, на фоне высокой стоимости кредитных ресурсов и значительной долговой нагрузки предприятий. Предоставленная отсрочка поможет компаниям направить высвобожденные оборотные средства на инвестиционные проекты, стратегические закупки комплектующих и выполнение социальных обязательств перед персоналом, что в целом гарантирует непрерывность производственных циклов.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    Россия,  утильсбор,  отсрочка

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.