Программами трудовой мобильности россияне интересуются мало
Егор Алеев/ТАСС
25 декабря. FINMARKET.RU - За последние 10 лет лишь немногим более 10 тыс. россиян были охвачены федеральными и региональными программами трудовой мобильности, предусматривающими выплату государственных субсидий работодателям, привлекающим работников из других регионов РФ. При этом общий объем внутренней трудовой миграции в стране оценивается экспертами в несколько миллионов человек, пишет "Коммерсант". Право разрабатывать и реализовывать региональные программы регионы получили еще в 2015 году. Правительство РФ при этом взялось утверждать перечень субъектов РФ, для которых привлечение внешних сотрудников является приоритетным. Такие регионы могут получать из федерального бюджета субсидию на софинансирование своих программ. Минтруд в 2023 г. запустил федеральную программу "Мобильность 2.0", которая также предоставляет субсидии конкретным работодателям. Как считают эксперты, более широкому участию бизнеса в программах трудовой мобильности могут мешать бюрократические требования в части отчетности по использованию госсубсидии при не очень значимом размере этой поддержки.
