Главное
25 декабря 2025 года 09:21

Количество атак на финорганизации сократилось за год на 12%
25 декабря 2025 года 09:21

Количество атак на финорганизации сократилось за год на 12%

DPA/TACC
25 декабря. FINMARKET.RU - В 2025 году количество успешных атак на финсектор (банки, биржи, МФО и др.), по оценкам системного интегратора компании "Информзащита", составило 1,07 тыс., сократившись по сравнению с прошлым годом на 12% и более чем в 3 раза по сравнению с 2022 годом. В результате их доля в общем объеме атак на финсектор составила лишь 7%, минимальное значение за 4 года, пишет "Коммерсант".

По оценке "Информзащиты", всего за 2025 год было совершено более 15 тыс. атак на финорганизации. Наибольшую (и возрастающую) долю в способах проведения успешных атак в уходящем году заняли социальная инженерия (53%) и вредоносное программное обеспечение (ВПО, 50%). При этом эксплуатация уязвимостей (21%), компрометация учетных данных (13%) и веб-атаки (вредоносные воздействия на веб-ресурсы, 8%) использовались реже. Злоумышленники сочетают разные типы атак, поэтому общая доля превышает 100%, поясняют эксперты.

Доля успешных атак сократилась, поскольку снизилась эффективность массовых атак, отмечают в "Информзащите". Как считает глава Национальной страховой информационной системы Николай Галушин, с простыми атаками научились справляться. Поэтому в 2025 году сценарии атак усложнились, а также возросло количество точечных атак, отмечают в "Информзащите". В новом году эксперты ожидают дальнейшего усложнения атак.


Опубликовано Финмаркет
 
Ключевые слова:    РФ,  финсектор,  кибератаки,  сокращение

 
