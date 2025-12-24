Средняя цена на досудебные портфели долгов МФО достигла годового максимума

24 декабря. FINMARKET.RU - В ноябре средняя цена на досудебные портфели долгов микрофинансовых организаций (МФО) на электронных площадках достигла годового максимума -20,7% от суммы основного долга, следует из данных онлайн-аукциона просроченных долгов Debex. На сопоставимых уровняхбыли только в 2024 г. в январе и марте (20,8% и 20,6% соответственно), но в апреле, июне и июле -превышали эти значения (21,2%, 22,2% и 22,24%), пишут "Ведомости"

В начале 2025 г. средняя цена досудебных портфелейбыла 16,2%, но резко выросла в апреле до 18% с 16,4% в марте, а затем до 19% в мае. Стабильно стоимость начала расти в 3-м квартале, когда в июле показатель составил 19,5% против 18,8% в июне.

Гендиректор "Интел коллект" (ГК Lime Credit Group) Алексей Велижанин подтверждает, что в ноябре цены на досудебные портфели действительно достигли своего пика, став самыми высокими за весь 2025 год. Но в декабре стоимость портфелей превысит ноябрьские значения, считает он и видит основной причиной такого резкого скачка разогретый рынок, где большое количество компаний стремится завершить финансовые операции до конца года, закрыв бюджетные обязательства перед началом нового периода.

Рост стоимости портфелей связан и с тем, что сегодня коллекторы лучше обеспечены капиталом для покупки долга, говорит гендиректор Debex Марат Брук. Некоторые игроки выпускают собственные облигации, что позволяет привлекать средства дешевле, чем через классическое кредитование, отмечает он. Также коллекторы гибко регулируют объемы привлеченных средств, что повышает ритмичность закупок, добавляет Брук. По его словам, сами портфели тоже стали лучше, что отразилось в повышении цен на них:существенно "помолодели", в них практически нет банкротов либо проблем с документацией.

Изменение алгоритма начисления резервов также отразилось на цене, отмечает гендиректор "Займера" Роман Макаров: ставка резервирования теперь завязана не на тип займа, а на его полную стоимость. Получается, что среднесрочные займы, особенно высокомаржинальные, теперь выгоднее продавать коллекторским агентствам на фоне высоких затрат на судебное взыскание, чем держать на балансе, рассуждает он.

Макаров не исключает, что цены на досудебные портфели теоретически могут расти и далее, но сдержаннее.