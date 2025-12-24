Маткапитал все чаще отзывают из пенсионных накоплений

24 декабря. FINMARKET.RU - Всё больше россиян отказываются направлять материнский капитал на пенсионные накопления. Так, за 9 месяцев 2025 г. россияне перенаправили 27 млн рублей маткапитала, ранее вложенных в накопительную пенсию, на другие цели. Это вдвое больше показателя прошлого года. Такие данные приводятся в докладе Счетной палаты об исполнении бюджета Соцфонда за январь-сентябрь 2025 года, пишут "Известия"

Рост числа заявлений об отказах связан с тем, что семьи всё чаще ориентируются на решение текущих и более осязаемых задач, отметил директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. На фоне высокой стоимости жилья, повышения долговой нагрузки и повседневных расходов сертификат воспринимается как источник "длинных" денег, который рациональнее направить на улучшение жилищных условий или оплату образования детей - вложения с понятным и относительно быстрым эффектом для качества жизни семьи, отметил эксперт.

Жилье и образование остаются наиболее выгодными направлениями использования материнского капитала, поскольку позволяют решать острые и текущие социальные задачи, считает профессор Финансового университета при правительствеЮлия Долженкова. Средства можно направить на первоначальный взнос по ипотеке, ее досрочное погашение, покупку жилья, строительство или реконструкцию дома, а также оплату обучения детей.

Как отметила Долженкова, направляемая на пенсионные накопления доля маткапитала не обеспечивает заметного увеличения будущих выплат. По словам эксперта, частые изменения пенсионной системы в России снижают доверие граждан. К тому же большинство россиян, особенно молодежь, не склонны заранее планировать жизнь на, предпочитая закрывать насущные задачи по мере их появления, указала Долженкова.