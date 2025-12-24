.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
24 декабря 2025 года 09:38
Маткапитал все чаще отзывают из пенсионных накоплений
|0
Дмитрий Рогулин/ТАСС
24 декабря. FINMARKET.RU - Всё больше россиян отказываются направлять материнский капитал на пенсионные накопления. Так, за 9 месяцев 2025 г. россияне перенаправили 27 млн рублей маткапитала, ранее вложенных в накопительную пенсию, на другие цели. Это вдвое больше показателя прошлого года. Такие данные приводятся в докладе Счетной палаты об исполнении бюджета Соцфонда за январь-сентябрь 2025 года, пишут "Известия". Рост числа заявлений об отказах связан с тем, что семьи всё чаще ориентируются на решение текущих и более осязаемых задач, отметил директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. На фоне высокой стоимости жилья, повышения долговой нагрузки и повседневных расходов сертификат воспринимается как источник "длинных" денег, который рациональнее направить на улучшение жилищных условий или оплату образования детей - вложения с понятным и относительно быстрым эффектом для качества жизни семьи, отметил эксперт. Жилье и образование остаются наиболее выгодными направлениями использования материнского капитала, поскольку позволяют решать острые и текущие социальные задачи, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. Средства можно направить на первоначальный взнос по ипотеке, ее досрочное погашение, покупку жилья, строительство или реконструкцию дома, а также оплату обучения детей. Как отметила Долженкова, направляемая на пенсионные накопления доля маткапитала не обеспечивает заметного увеличения будущих выплат. По словам эксперта, частые изменения пенсионной системы в России снижают доверие граждан. К тому же большинство россиян, особенно молодежь, не склонны заранее планировать жизнь на пенсии, предпочитая закрывать насущные задачи по мере их появления, указала Долженкова.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, пенсии, маткапитал, отзыв
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.