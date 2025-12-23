В Госдуме предложили запретить манипуляции с испытательным сроком для работников

23 декабря. FINMARKET.RU - В пояснительной записке к инициативе, с которой ознакомилась " Российская газета ", отмечается, что актуальность предлагаемых законопроектом изменений обусловлена необходимостью обеспечения единообразного понимания и применения норм, регулирующихпри приеме на работу и сопутствующие процессы.

Уточняется, что сложившаяся судебная и хозяйственная практика свидетельствует о наличии системных проблем в регулировании института испытательного срока. В частности, отсутствие четких критериев оценки соответствия работника поручаемой работе приводит к произвольному толкованию работодателями условий испытания. Нередко работодатели не считают нужным упоминать условие об испытании в заключаемых ими трудовых договорах, но по факту прибегают к этой процедуре. Иногда требования к работнику устанавливаются работодателями не до, а после заключения трудового договора, что нарушает принцип определенности условий наемного труда.

Как считают депутаты, внесение в статью 70 ТКобязанности работодателя заблаговременно знакомить работника с конкретными критериями и показателями, которые применяются для оценки успешности прохождения испытания и утверждены локальным нормативным актом, позволит обеспечить реализацию права работника на полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях конкретного работодателя.

Также законопроектом предлагается дополнить часть первую статьи 70 ТК РФ положением, по которому условие об испытании является обязательным для включения в трудовой договор.

"Испытательный- хорошая и при этом совершенно законная возможность проверить, насколько соответствует нанимаемый специалист заявленным компетенциям и потенциальным обязанностям. Однако в силу некоторых правовых пробеловможет оказаться в ситуации, когда его ресурсами просто злоупотребляют под прикрытием периода испытаний. С дисциплинарными взысканиями - тоже ситуация неоднозначная", - подчеркнул один из авторов законопроекта - председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Поэтому для усиления защиты трудовых прав работников предлагается универсализировать действующие подходы к испытательному сроку и взысканиям.