Как повышение НДФЛ повлияло на зарплаты

23 декабря. FINMARKET.RU - Введение пятиступенчатой шкалы НДФЛ замедлило динамику роста средних зарплат уже в III квартале 2025 года, по итогам года эффект будет выше. Это следует из расчетов Центра финансовой аналитики Сбербанка, пишут "Ведомости".

Влияние повышения НДФЛ на заработки россиян оценивается в 0,7 п.п. В то же время введение двухступенчатой шкалы НДФЛ в 2021 году снизило темпы роста среднейтолько на 0,2 п.п., говорится в исследовании. Только 8% численности работников организаций оказались в зоне изменения налогового законодательства в части НДФЛ, указывает заместитель директора Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Наталья Копышева. Она считает, что к октябрю 2025 года влияние повышенных налоговых ставок еще не должно было сильно отразиться на снижении средних темпов роста заработной платы. К концу года эффект от повышенных налогов станет ощутимее, добавляет Копышева.