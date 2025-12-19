Карточные платежи начали всерьез сдавать свои позиции

В 2025 году карточныеначали всерьез сдавать свои позиции, уступая место альтернативным способам оплаты - по СБП, QR-кодам или биометрии. В наступающем году этот тренд только усилится, и не в последнюю очередь этому будут способствовать изменения в регулировании платежного сегмента, пишет "Коммерсантъ".

Эксперты считают, что наиболее значительное влияние на него окажет внедрение универсального QR, а также введение НДС на расчеты, которое коснется операций по обслуживанию банковских карт (процессинга и эквайринга). Как поясняют эксперты, банки будут вынуждены компенсировать свои потери - от сокращения программ кешбэков до повышения тарифов для клиентов. В результате, по мнению директора по развитию ежедневного банковского обслуживания ОТП банка Николая Мельниченко, выиграют от введения НДС те альтернативы, где себестоимость эквайринга или политика комиссий менее прозрачна или гибко регулируется: прямые платежи через платежные шлюзы маркетплейсов, внутриэкосистемные переводы, универсальные QR-решения и P2P-платежи. Альтернативные платежные инструменты, которые уже завоевали значительную часть рынка платежей благодаря росту онлайн-торговли, "как раз выиграют от таких изменений", считают в ВТБ.