Карточные платежи начали всерьез сдавать свои позиции
|0
Михаил Терещенко/ТАСС
В 2025 году карточные платежи начали всерьез сдавать свои позиции, уступая место альтернативным способам оплаты - по СБП, QR-кодам или биометрии. В наступающем году этот тренд только усилится, и не в последнюю очередь этому будут способствовать изменения в регулировании платежного сегмента, пишет "Коммерсантъ". Эксперты считают, что наиболее значительное влияние на него окажет внедрение универсального QR, а также введение НДС на расчеты, которое коснется операций по обслуживанию банковских карт (процессинга и эквайринга). Как поясняют эксперты, банки будут вынуждены компенсировать свои потери - от сокращения программ кешбэков до повышения тарифов для клиентов. В результате, по мнению директора по развитию ежедневного банковского обслуживания ОТП банка Николая Мельниченко, выиграют от введения НДС те альтернативы, где себестоимость эквайринга или политика комиссий менее прозрачна или гибко регулируется: прямые платежи через платежные шлюзы маркетплейсов, внутриэкосистемные переводы, универсальные QR-решения и P2P-платежи. Альтернативные платежные инструменты, которые уже завоевали значительную часть рынка платежей благодаря росту онлайн-торговли, "как раз выиграют от таких изменений", считают в ВТБ.
Опубликовано Финмаркет
