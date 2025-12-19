.
19 декабря 2025 года 09:59
Программа долгосрочных сбережений стала востребованной у широкой аудитории
19 декабря. FINMARKET.RU - Программа долгосрочных сбережений (ПДС) за 2 года стала одним из самых заметных финансовых инструментов для граждан: в декабре ее объем превысил 560 млрд руб., а число договоров - 8 млн. Год назад на 2,7 млн договоров пришлось только 196 млрд руб. Такой рост эксперты связывают не только с привлекательными условиями, но и с постепенным формированием в обществе долгосрочного финансового поведения, чего на российском рынке традиционно не хватало,пишет "Российская газета". Аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева отмечает, что программа оказалась востребованной у широкой аудитории - от молодых семей до граждан предпенсионного возраста. Преимущества участия в ПДС для граждан очевидны. По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Дмитрия Морковкина, одним из важных индикаторов успешности становится постепенное формирование культуры финансового планирования, которая ранее практически отсутствовала в массовом сегменте. Механизмы государственного софинансирования, налоговых льгот и страховой защиты делают программу уникальной на рынке. Доцент Финуниверситета Петр Щербаченко напоминает, что софинансирование может достигать 36 тыс. руб. в год, что при длительном участии превращается в существенный капитал. Эксперты считают, что развитию ПДС не помешает гибкая донастройка. Одним из главных условий успеха ПДС они называют повышение финансовой грамотности. По мнению экспертов, у программы есть потенциал превратиться в универсальный механизм накопления, доступный для разных жизненных целей.
