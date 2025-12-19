Программа долгосрочных сбережений стала востребованной у широкой аудитории

19 декабря. FINMARKET.RU - Программа долгосрочных сбережений (ПДС) за 2 года стала одним из самых заметных финансовых инструментов для граждан: в декабре ее объем превысил 560 млрд руб., а число договоров - 8 млн. Год назад на 2,7 млн договоров пришлось только 196 млрд руб. Такой рост эксперты связывают не только с привлекательными условиями, но и с постепенным формированием в обществе долгосрочного финансового поведения, чего на российском рынке традиционно не хватало,пишет "Российская газета"

Аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева отмечает, что программа оказалась востребованной у широкой аудитории - от молодых семей до граждан предпенсионного возраста.

Преимущества участия вдля граждан очевидны. По словам профессора Финансового университета при правительствеДмитрия Морковкина, одним из важных индикаторов успешности становится постепенное формирование культуры финансового планирования, которая ранее практически отсутствовала в массовом сегменте.

Механизмы государственного софинансирования, налоговых льгот и страховой защиты делают программу уникальной на рынке. Доцент Финуниверситета Петр Щербаченко напоминает, что софинансирование может достигать 36 тыс. руб. в год, что при длительном участии превращается в существенный капитал.

Эксперты считают, что развитию ПДС не помешает гибкая донастройка. Одним из главных условий успеха ПДС они называют повышение финансовой грамотности.

По мнению экспертов, у программы есть потенциал превратиться в универсальный механизм накопления, доступный для разных жизненных целей.