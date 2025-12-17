В России зафиксировано перепроизводство яиц

17 декабря. FINMARKET.RU - Рентабельность производства яиц по итогам января—сентября 2025 года составила 5,5% против 38,81% год назад. Падение доходности во многом связано с кризисом перепроизводства в отрасли, что привело к резкому снижению цен, пишет "Коммерсантъ".

По словам собеседника “Ъ” в отрасли, почти по всем российским птицефабрикам отмечается снижение рентабельности выпуска куриных яиц, и это связано с их перепроизводством. Он добавляет, что немного легче чувствуют себя производители из Сибири, где выпуск яйца не превышает спрос. На Урале рентабельность удалось удержать из-за вспышек птичьего гриппа на некоторых предприятиях: это привело к снижению предложения.

Два года назад ситуация была иной — тогда яйца подорожали почти на 45%, разогнав серьезно продовольственную инфляцию. Это вынудило власти взять на время под контроль их ценообразование.