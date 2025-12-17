Маркетплейсы хотят прописать в Трудовом кодексе

17 декабря. FINMARKET.RU - Федерация независимых профсоюзов России подготовила проект поправок в Трудовой кодекс, который вводит отдельные правила регулирования отношений между цифровыми платформами и исполнителями заказов (например, курьерами, водителями и др.), пишут "Веломости".

В документе, в частности, перечислены ситуации, при которых отношения между платформой и исполнителем считаются трудовыми. Речь идет о случаях, когда платформа устанавливает обязательные правила работы, распределяет задания, контролирует их выполнение и пользовательские отзывы, ограничивает возможность выбора рабочего времени или отказа от заданий, влияет на доход исполнителя либо ограничивает его право работать с клиентами вне платформы. Для признания отношений трудовыми достаточно наличия как минимум двух таких признаков, говорится в проекте.

Принятие законопроекта в предложенной редакции, по оценке Ассоциации цифровых платформ, может привести к уходу части исполнителей в теневой сектор, росту безработицы среди платформенно занятых, утрате формата гибкой занятости и увеличению издержек цифровых платформ за счет налогов и соцвзносов. "Предложения профсоюзов противоречат идее платформенной экономики и могут просто уничтожить некоторые виды заработка или подработки. Принятие предложения может также значительно повысить стоимость услуг - например, такси", - опасается аналитик Data Insight Сергей Семко. Предложенная инициатива может столкнуться с серьезным сопротивлением со стороны платформ, малого бизнеса и самих исполнителей, предупреждает председатель совета по развитию электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров. Более реалистичным подходом он считает точечную донастройку регулирования: например, через введение минимальных социальных гарантий для самозанятых и платформенных исполнителей без автоматического признания трудовых отношений.